Зарплаты украинцев вырастут на 15% в 2021 году – НБУ

Национальный банк Украины спрогнозировал, что в 2021 году средняя заработная плата вырастет на 15% при повышении минимальной на 30%.

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в интервью агентству "Интерфакс-Украина". Он добавил, что повышение минимальной зарплаты будет учитываться в октябрьском прогнозе Нацбанка.

"Эффект переноса ожидаем более спокойный, так как экономика все еще будет слабой и только начнет восстанавливаться после кризиса. По нашим оценкам, при 30%-ном росте минимальной зарплаты средняя вырастет в следующем году где-то на 15%", – сказал он.

Сологуб отметил, что, по его оценкам, повышение "минималки" не будет иметь большого влияния на курс, тогда как на инфляцию будет иметь "небольшое, но не такое значительное".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в конце августа подписал закон о повышении минимальной заработной платы до 5 тысяч гривен с 1 сентября 2020 года.

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