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МирСпорт

Зарплаты учителей урезали: в Киеве педагоги готовят протесты

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В Киеве практически всем учителям надбавку за "престижность" урезали с 20% до 5%. Последняя цифра – минимальный порог. Местная власть объясняет: образовательной субвенции, которую выделяют из государственного бюджета, не хватило.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. "Мы неоднократно обращались в органы центральной власти с предложением увеличить субвенции для финансирования учреждений общего среднего образования. Однако до сих пор сдвигов в этом вопросе нет. По информации районных администраций, есть риск того, что в конце года некоторые районы столицы не будут иметь достаточно средств для выплаты зарплаты педагогам", - заявила на заседании Киевсовета председатель комиссии по вопросам образования Анна Старостенко. На надбавки не хватает 865 млн грн

Зарплаты молодых учителей и на данный момент практически не отличаются от минимальных. Так, в Киеве в школу №280 ищут учителя украинского языка и литературы. Зарплата – 4,4 тыс. грн. В другом учебном заведении столицы на зарплату в 3,7 тыс. (минимальная) планируют взять учителя математики, говорится в данных реестра вакансий Центра занятости.

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"В 44 статье Конституции сказано, что все работающие имеют право на забастовку в целях защиты своих экономических и социальных интересов. Уменьшение заработной платы педагогов под угрозой задержек зарплат – прямое ущемление экономических интересов. Если ситуация не изменится, придется пожертвовать учебным процессом и отстоять честь профессии, возможно, и с помощью забастовки", - рассказал OBOZREVATEL учитель одной из столичных школ.

Напомним, в 2019 году заработные платы сотрудникам образования вовсе не будут повышать. Минималки поднимут до 4,1 тыс. грн. Вместе с ней вырастут зарплаты тех, кто на данный момент получает меньше. Однако, если заработная плата учителя, например, 4,3 тыс. грн, то в следующем году она может остаться "нетронутой".

Читайте все новости по теме "Зарплаты в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Зарплаты в Украине
Место
Украина
Объект
зарплата
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Хозяин Хохлов
Хозяин Хохлов
Зачем плать за то, что не нужно? А образование это москальская блажь! Спражнему патриоту достаточно знать что все кругом должны и уметь уток отличить от курей.
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