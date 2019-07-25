Зарплаты украинцев резко выросли: появились показательные цифры

В Украине в 2019 году темпы роста медианной зарплаты опередили рост средней зарплаты по стране.

Такие данные представил экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец на своей странице в Facebook.

"В мае 2019 медианная зарплата составила 7183 грн до вычета налогов, то есть 50% официально работающих в Украине официально получили на руки в мае до 5854 грн после уплаты налога на доходы и военного сбора. В этом году темпы прироста медианной зарплаты опережают темпы прироста средней зарплаты", - написал он.

Стоит отметить, что средняя зарплата в Украине, согласно данным Госстата, в мае 2019 года составила 10 239 грн, что на 17,35% больше, чем было за тот же период в 2018 году - 8725 грн.

При этом медианная зарплата в мае 2019 составила 7183 грн, а в прошлом году была - 6071 грн. Таким образом прирост составил 18,32%.

Справка:

Медианная зарплата — это зарплата того украинца, который находится ровно посередине зарплатного списка. Средняя зарплата - зарплата всех украинцев, которую поделили на количество работающего населения страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Компаниец сообщал о росте средней зарплаты в стране и показывал, в каких регионах и отраслях получают больше всего.

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