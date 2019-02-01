Что будет с зарплатами, штрафами и субсидиями: заместитель председателя ГФС — о главном

В Украине в 2019-м продолжат проверку работодателей, а за каждого неоформленного работника будут штрафовать. Несмотря на распространенный миф, количество проверок в этом году сократится на 18%, но налоговые сборы при этом должны вырасти на 20%.

Об этом и многом другом и. о. заместителя председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Евгений Бамбизов рассказал в эфире ObozTV.

OBOZREVATEL собрал главные тезисы о том, как будут проверять украинский в 2019-м и нововведения готовят в ДФС.

в 2019-м ДФС поделят на две службы, в каждой будет свой руководитель;

количество проверок уменьшится на 18%;

благодаря детенизации сборы увеличат на 20%;

за зарплату в конверте могут забрать субсидию;

проверять работодателей будут бригадами, чтобы не смогли дать взятку;

полноценно заработает электронный чек.

О реформе ДФС и планах по сборам

ДФС поделят на два отдельные юридических лица: государственная налоговая и государственная таможенная службы. В процессе этого распределения Министерство финансов подаст в Кабмин Украины утвержденные проекты по реорганизации, затем уже проведут конкурс на должности руководителей в этих структурах.

Планы по сбору налогов: должны собрать на 20% больше, чем в 2018 г. Надеемся на длительный экономический рост, который мы наблюдали в 2018 г. и детенизацию экономики. И именно процесс детенизации должно быть под контролем этих двух органов и это должно дать нам возможность собрать эти дополнительные 20% в государственный бюджет.

Основные проблемы: акцизный налог, НДС и работники в "тени"

Я довольно скептически отношусь к показателям о 60% в тени, но в прошлом году мы сумели собрать на 15% больше, чем в 2017 году. Детенизация является тем драйвером, который позволяет нам собирать все больше налогов.

Есть определенные отрасли и сферы, требующие дальнейшей работы. На сегодня мы видим серьезные проблемы с акцизным налогом, НДС и, конечно, с местными налогами — не рыночный труд, подоходный налог.

В ДФС знают о зарплатах в конвертах. И таких много

Мы знаем очень интересную статистику. Осенью 2018-го было издано соответствующее распоряжение Кабмина о принятии мер на рынке труда. За три месяца осени и первый зимний месяц мы получили 500 тыс. трудоустроенных лиц. А если посмотрим сколько человек были трудоустроены в 2018-м — это 600 тыс. человек.

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То есть за три месяца было трудоустроено 82% от всего количества трудоустроенных в течение года. Достаточно яркая статистика. Когда начались мероприятия, бизнес активно откликнулся, начал детенизировать рынок труда и трудоустраивать своих работников. Мы планируем в 2019 году продолжить эту работу.

У нарушителей могут забрать субсидии

Мы будем активно работать с Министерством соцполитики. Информацию о неофициально трудоустроенных лиц будем подавать в Минсоц, а оно будет использовать ее при проверке субсидиантов.

Если лицо, получающее субсидии, неофициально трудоустроено, возникает логичный вопрос: он получает доходы и не показывает их, незаконно получает субсидии.

Все должно начинаться с понимания рабочего, что официальная зарплата — это его социальная гарантия. Если он получает официальные средства, то это — его пенсионное обеспечение, статус и социальная защищенность.

Проверки будут проводить совместно с другими органами

Штрафную санкцию за нарушение законодательства о труде применяет инспекция по вопросам труда — это их сфера влияния, а не ГФС. Поэтому мы проводим совместные мероприятия, чтобы все органы участвовали в этом процессе и имели возможность применять большие штрафы против работодателей.

Штрафы действительно имеют огромное значение, так как работодатель задумывается, надо ли ему выплачивать штраф, который значительно больше тех налогов, которые он избегает.

Количество проверок уменьшится на 18%

На каждом втором предприятии мы обнаруживаем неофициальных рабочих. Если говорить о давлении на бизнес: за последние три года общее количество выхода к бизнесу ГФС сократилась в три раза.

По плану проверок (он официально ежегодно составляется и обновляется, есть на сайте ГФС), их число в 2019 году на 18% меньше, чем в 2018-м. Мы снизили количество с 6 тыс. до 4 тыс. 900.

Разработали совместные мероприятия с различными государственными органами. На предприятие не идут только работники Государственной фискальной службы. Есть общие бригады. К ним относятся и работники Гоструда, и фискальной полиции, и государственной фискальной службы.

Довольно трудно "договориться" предпринимателю, если к нему приходят 8 человек из различных органов по одному вопросу. Но никаких маски-шоу нет ... Есть график всех контролирующих проверок в Украине, он размещен на сайте. То есть каждый предприниматель понимает, когда и какой орган к нему будет приходить. Он имеет возможность подготовиться к той или иной проверке и пройти ее с минимальными рисками для себя.

О наиболее "рискованных" отраслях, которых ждут проверки

Это отрасль оптовой и розничной реализации топлива, о рисках, которые есть на этом рынке, мы уже говорили неоднократно. Это фармакологическая, фармацевтическая отрасли, розничная и оптовая торговля сложными бытовыми товарами, строительство.

Например, наши расчеты показали, что не все авиационное топливо доходит непосредственно к самолету, а некоторая часть может использоваться для того, чтобы подмешивать или перерабатывать его в дизельное топливо.

Также мы понимаем, что некоторые предприятия почему-то забывают выдавать кассовый чек.

Мы всегда проверяем всю цепь поставки той или иной продукции, от импорта или производителя. Если мы будем понимать, что та или иная аптека не имеет истории происхождения — будем задавать вопросы.

О новых инструментах ГФС

ГФС является наиболее електронизованной службой в государстве, уровень оснащенности даже выше, чем имеют некоторые службы в развитых европейских государствах.

Самый популярный — электронный кабинет налогоплательщика. Он работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Электронным кабинетом воспользовались 9 млн граждан.

Через кабинет можно:

мониторить состояние своих счетов с государственным или местным бюджетом;

получить доступ к единым систем налоговых накладных, акцизных накладных.

Следующий шаг — через электронный кабинет плательщика будет иметь коннект с системой Прозорро. Не надо будет оформлять ни бумажного документа.

Если физическое лицо получает электронный ключ, может подать через кабинет налогоплательщика электронную декларацию о своих доходах. Программа автоматически предварительно заполнит поля декларации, останется только проверить и исправить.

В 2019-м запустим полную промышленную эксплуатацию электронного кассового чека. Через любой прибор, любой смартфон предприниматель или предприятие может генерировать кассовый чек и предоставлять его налогоплательщику.

Мы отходим от громоздких и стоимостных кассовых аппаратов и переходим на современные гаджеты, которые будут выполнять ту же работу.

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