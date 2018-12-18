Зарплаты повысят на 20%: в Кабмине приняли важное решение по бюджетникам

Кабинет министров Украины принял решение в 2019 году повысить на 20% зарплаты научно-педагогических работников.

Об этом на заседании правительства 18 декабря заявил премьер-министр Владимир Гройсман. "Мы для научно-педагогических работников в 2019 году повышаем зарплаты на 20%. Они и так были недооценены, это первый шаг. Я помню о встречах с ними, мы идем вперед в этом вопросе", – заявил Гройсман.

К научно-педагогическим работникам относятся такие должности: ректор, заместитель руководителя, руководитель филиала, заведующий кафедрой, доцент, старший преподаватель, преподаватель, ассистент, преподаватель-стажер, ведущий концертмейстер, концертмейстер, декан, заместитель декана, руководитель учебно-научного института в составе высшего учебного заведения IV уровня аккредитации, его заместители и т.д.

Зарплаты повысят Сегодня

К слову, согласно данным официальной статистики, в Украине самые высокие зарплаты в сфере авиационного транспорта — более 20 тыс. грн. Правда, также стоит учитывать, что статистика "видит" исключительно белые зарплаты. Поэтому, если часть суммы доплачивают в конверте, она не учитывается Госстатом.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине в сентябре 2018 года средняя заработная плата выросла до 9042 гривен. Самые высокие зарплаты в таких сферах: финансовая и страховая деятельность — 15 956 грн; информация и телекоммуникации — 14 307 грн; государственное управление и оборона; страхование — 12 993 грн.