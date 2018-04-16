Зарплаты, пособия и инфляция: как изменится жизнь украинцев в ближайшие годы

Ближайшие несколько лет для Украины могут оказаться периодом экономической стабилизации и укрепления. И эксперты, и украинские политики говорят: для компенсации огромного падения в 2014-2015 годах ВВП должен расти на 7-10% в год. Такой рост стал бы для страны экономическим прорывом, однако пока такую возможность аналитики не включают даже в оптимистические сценария развития ситуации. Несмотря на это, к 2020-му есть все шансы значительно замедлить рост цен и добиться темпов роста ВВП в размере 4% в год.

"Обозреватель" изучил экономические прогнозы Нацбанка, консенсус-прогноз Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ), оценки МВФ, планы Кабмина и выяснил, как может измениться жизнь украинцев в ближайшие несколько лет.

Насколько разбогатеем

Ситуация стабилизировалась и в ближайшие несколько лет экономика Украины будет расти. Вернуться до докризисного уровня не удастся, однако большинство украинцев смогут почувствовать на себе изменения в лучшую сторону. Во всяком случае, такие прогнозы до 2020 года дают большинство международных партнеров и украинских ведомств.

Исключение – экспертный консенсус-прогноз, опубликованный Министерством экономического развития и торговли (МЭРТ). Усредненная оценка показывает, что экономисты ожидают замедление темпа роста ВВП в 2019-м, правда, всего на одну десятую процентного пункта.

Итак, в этом году средняя по году зарплата будет колебаться от 7440 грн (оценка НБУ) до 8800 грн (МЭРТ). Стоит отметить, что речь идет именно о средней зарплате по году. То есть в декабре, как и ожидает правительство, с учетом предновогодних выплат средняя зарплата действительно может подняться до 10 тыс., однако средняя годовая зарплата, скорее всего, будет ниже 9 тыс. грн. По сравнению с прошлым годом рост может составить около 12%.

В 2019-м украинцы по разным оценкам будут зарабатывать в среднем от 8160 до 10400 грн, а в 2020-м – от 8918 до 11850 грн. Часть зарплат "съест" инфляция, однако она, согласно прогнозам, с каждым годом будет замедляться. Если в этом году цены могут вырасти на 7%-13,4%, то уже через два года – всего на 6% - 7,9%. Подробнее о том, как будут расти зарплаты и цены в Украине, можно ознакомившись с инфографикой.

За 2017-й экономика Украины выросла на 2,5%. Во Всемирном банке такую динамику назвали "плохой новостью", с тем, что ВВП растет недостаточно быстро, согласны и в правительстве. Правда, и МВФ, и власти прогнозируют ускорение динамики роста. Так, согласно консенсус-прогнозу МЭРТ, в следующем году рост составит уже более 3%. Самый позитивных прогноз по росту ВВП опубликовал НБУ. По их оценкам, следующие два года ВВП будет расти по 4%.

К слову, в результате военной агрессии со стороны России по оценкам научного сотрудника аналитического центра Atlantic Council Андерса Аслунда Украина потеряла $100 млрд. Эта сумма соизмерима со 100% ВВП страны.

Без кредитов и угля: что грозит украинской экономике

В консенсус-прогнозе также оценили возможные риски для украинской экономики. И первое место занимает не приостановка сотрудничества с МВФ или обострение военной ситуации на Донбассе, а низкая кредитная активность коммерческих банков. Как известно, в этом году Национальный банк дважды повышал учетную ставку, о чем подробно писал "Обозреватель".

Повышение учетной ставки приводит к замедлению кредитованию, что в свою очередь лишает экономику ресурса и приводит к ее замедлению. В этом в первую очередь не заинтересованы в НБУ – развития кредитования и снижение кредитных ставок это одна из первоочередных задач регулятора. Учетную ставку Нацбанк повысил в первую очередь для снижения инфляции.

Еще одна угроза – дефицит энергоресурсов (уголь, газ). Украина перестала торговать с неподконтрольной частью Донбасса и вместе с тем потеряла возможность покупать антрацит. Теперь уголь марки "А" приходится импортировать, повышая спрос на валюту.

Также впервые МЭРТ назвал угрозой усиление трудовой миграцией. Уровень украинских заработных плат значительно уступает европейскому. Поэтому многие украинцы уезжают на заработки, например, в Польшу, где за ту же работу можно получать в 3-4 раза больше. Трудовая миграция вымывает ресурсы из Украины и компенсировать потери нечем. Чаще всего заробитчане не платят налоги, бюджеты города, страны и Пенсионного фонда недополучают миллиарды гривен ежегодно.

Менее высокую оценку получили риски отсутствия запланированного финансирования со стороны МВФ и дефицит внешнего финансирования. Как известно, от программы с Фондом также зависит рейтинг Украины на международных кредитных рынках. Более того, продолжение программы с МВФ откроет двери для получения макрофинансовой помощи от ЕС, финансирования от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).