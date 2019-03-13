Зарплаты падают, расходы растут: у Путина назрела новая проблема

В России средний чек граждан за один поход в магазин в феврале 2019 года увеличился на 2,3%, или на 13 рублей по сравнению с январем и составил 573 рубля (230 грн).

Как передает "Прайм", рост показателя стал рекордным для этого месяца за последние годы наблюдений.

В исследовании холдинга "Ромир" указано, что средний чек в феврале в различные годы вел себя по-разному: в 2015-2016 годы он по сравнению с январем снижался, в 2017-2018 годы — повышался, хотя темпы роста не превышали 1%.

"Однако в минувшем феврале средний чек вырос сразу на 2,3% и достиг отметки в 573 рубля. Это рекордное значение для февраля и рекордный месячный рост за последние годы наблюдений", — добавляет холдинг.

В то же время, отмечается в исследовании, по сравнению с февралем прошлого года средний чек увеличился лишь на 0,5%, или на 3 рубля. Президент исследовательского холдинга Андрей Милехин заметил, что рост среднего чека в феврале может быть связан как с повышением ставки НДС, так и с увеличением покупательской уверенности и потребительского спроса.

"Цены выросли, прежде всего, на товары быстрой оборачиваемости, то есть повседневного спроса. Для определения реальной причины необходимо отслеживать динамику этого индекса в последующие несколько месяцев", — добавил Милехин.

Согласно официальной статистике, за чертой бедности сегодня находятся 19,3 млн россиян, что составляет 13,2% населения страны. Отмечается, что реальные доходы населения не увеличивались уже пять лет, а, наоборот, снижаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне в 2019 году из собственных кошельков заплатят за санкции против политики Путина. Чтобы компенсировать потери бюджета, власти РФ решились на повышение пенсионного возраста, налогов и коммунальных тарифов.

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