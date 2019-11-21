"Необходимый минимум!" Зарплаты нардепам предложили поднять до $5000

Депутатам Верховной Рады Украины нужно поднять зарплаты до уровня $5000 в месяц.
Такое мнение высказал в эфире ObozTV аналитик Комитета избирателей Украины Денис Рыбачок. По его словам, сумма в $5000 (около 120 000 гривен) – "необходимый минимум", который позволит народным избранникам "не искать лишних денег на стороне".
"Мне кажется, $5000 для депутата – это был бы хороший необходимый минимум. Чтобы он уже не думал, где ему взять лишние деньги. Конечно, в парламенте будут люди, которые 5 тысяч возьмут, а потом будут готовы брать и больше. От этого никуда не денешься. Но я исхожу из идеи, что мы все-таки имеем дело с честными людьми", – объяснил Рыбачок.
По мнению аналитика, бюджет Украины вполне сможет осилить такие расходы.
"Бюджет Украины – 1 триллион гривен. Это довольно много. Если мы говорим о 400 людях, которые будут получать зарплату (в $5000. – Ред.), то в разрезе всего бюджета это не такие уж большие расходы. Но мы хотя бы предпримем какие-то реальные шаги, чтобы уменьшить зависимость депутатов от больших финансово-промышленных групп, которые есть в парламенте", – отметил он.
"Как может депутат с зарплатой, к примеру, в 20 000 гривен, избегать соблазна взять деньги? Когда к нему приходят и предлагают, скажем, $10 000 только за одно голосование?" – поинтересовался Рыбачок.
Сейчас нардепы в среднем получают $1500-2000
rada.gov.ua
Как писал OBOZREVATEL:
В среднем зарплата нардепа в Украине – около 35-40 000 гривен. Ранее была опубликована платежная ведомость с зарплатами народных депутатов за октябрь 2019 года. Больше всех получил первый вице-спикер Руслан Стефанчук – 54 125 грн. Меньше всех – депутат из фракции "Европейская солидарность" Ирина Луценко (19 986 грн).
При этом журналисты издания "Страна" заявили, что некоторые депутаты от "Слуги народа" получили зарплаты "в конвертах" на общую сумму в $1,6 млн.
Средняя зарплата по стране в сентябре 2019 года составила 10 687 гривен, а минимальная – 4173 грн (и в бюджете на 2020 год заложено повышение минималки "аж" на 500 грн – до 4 723 грн).
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков недавно заявил, что зарплата в 40 000 гривен для депутата "маловата", и со временем это надо будет менять. Он подчеркнул, что мотивация для профессиональной и эффективной работы – это, в том числе, нормальная зарплата.
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