Главная Новости
21 ноября • обновлено в 19:41
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

"Необходимый минимум!" Зарплаты нардепам предложили поднять до $5000

3.2т
Читать материал на украинском

Депутатам Верховной Рады Украины нужно поднять зарплаты до уровня $5000 в месяц.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV аналитик Комитета избирателей Украины Денис Рыбачок. По его словам, сумма в $5000 (около 120 000 гривен) – "необходимый минимум", который позволит народным избранникам "не искать лишних денег на стороне".

Новости
Скороход озвучила суммы в конвертах, которые получили "слуги народа"

"Мне кажется, $5000 для депутата – это был бы хороший необходимый минимум. Чтобы он уже не думал, где ему взять лишние деньги. Конечно, в парламенте будут люди, которые 5 тысяч возьмут, а потом будут готовы брать и больше. От этого никуда не денешься. Но я исхожу из идеи, что мы все-таки имеем дело с честными людьми", – объяснил Рыбачок.

Новости
Без льгот на метро: "Слуга народа" назвал "реальную" зарплату нардепа

По мнению аналитика, бюджет Украины вполне сможет осилить такие расходы.

"Бюджет Украины – 1 триллион гривен. Это довольно много. Если мы говорим о 400 людях, которые будут получать зарплату (в $5000. – Ред.), то в разрезе всего бюджета это не такие уж большие расходы. Но мы хотя бы предпримем какие-то реальные шаги, чтобы уменьшить зависимость депутатов от больших финансово-промышленных групп, которые есть в парламенте", – отметил он.

"Как может депутат с зарплатой, к примеру, в 20 000 гривен, избегать соблазна взять деньги? Когда к нему приходят и предлагают, скажем, $10 000 только за одно голосование?" – поинтересовался Рыбачок.

Сейчас нардепы в среднем получают $1500-2000

Сейчас нардепы в среднем получают $1500-2000

rada.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL:

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Зарплаты в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Наталья Глазова
Темы
Зарплаты в Украине Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Денис Рыбачок
Место
Украина
Теги
зарплата Верховная Рада Украины депутат работа
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
54
19
Смешно
1
Интересно
7
Печально
10
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Петров Александр
Петров Александр
Десять тысяч в месяц просим, ну, а воровать не бросим. Ха-ха
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
коршун федот
коршун федот
А не НАРДЕПАМ????
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Udmurt Anti
Udmurt Anti
Керується ідеєю, "що має справу із чесними людьми", а чому не із марсіанами? Цікаво де цей "авторитет" був останнім часом? Складається враження - у глибокій комі, тіло привезли до студії, привели до тями і віно одразу почало про ідеі.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги