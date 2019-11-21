"Необходимый минимум!" Зарплаты нардепам предложили поднять до $5000

Депутатам Верховной Рады Украины нужно поднять зарплаты до уровня $5000 в месяц.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV аналитик Комитета избирателей Украины Денис Рыбачок. По его словам, сумма в $5000 (около 120 000 гривен) – "необходимый минимум", который позволит народным избранникам "не искать лишних денег на стороне".

"Мне кажется, $5000 для депутата – это был бы хороший необходимый минимум. Чтобы он уже не думал, где ему взять лишние деньги. Конечно, в парламенте будут люди, которые 5 тысяч возьмут, а потом будут готовы брать и больше. От этого никуда не денешься. Но я исхожу из идеи, что мы все-таки имеем дело с честными людьми", – объяснил Рыбачок.

По мнению аналитика, бюджет Украины вполне сможет осилить такие расходы.

"Бюджет Украины – 1 триллион гривен. Это довольно много. Если мы говорим о 400 людях, которые будут получать зарплату (в $5000. – Ред.), то в разрезе всего бюджета это не такие уж большие расходы. Но мы хотя бы предпримем какие-то реальные шаги, чтобы уменьшить зависимость депутатов от больших финансово-промышленных групп, которые есть в парламенте", – отметил он.

"Как может депутат с зарплатой, к примеру, в 20 000 гривен, избегать соблазна взять деньги? Когда к нему приходят и предлагают, скажем, $10 000 только за одно голосование?" – поинтересовался Рыбачок.

Сейчас нардепы в среднем получают $1500-2000 rada.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL:

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