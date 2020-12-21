Зарплаты врачам и пенсии под угрозой срыва, счет пошел на месяцы, – Гройсман

В Украине финансирование зарплат бюджетникам и пенсий под угрозой срыва уже в декабре. В бюджете катастрофическая нехватка денег.

Об этом в интервью "Гордону" заявил бывший премьер-министр Владимир Гройсман. По его словам, сейчас наблюдается кризис платежей, потому что государству не хватает денег платить за все.

На вопрос о том, есть ли угроза срыва выплат учителям, врачам и других сотрудникам бюджетной сферы, Гройсман ответил утвердительно.

"В конце года мы видим большой кризис платежей, потому что государству не хватает денег платить за все. Это кризисная ситуация, она требует антикризисного управления и решений... Я думаю, что какими-то титаническими усилиями они должны это компенсировать. Я думаю, что важно закончить декабрь", – считает бывший премьер.

Гройсман пояснил, что бюджетный дефицит на сегодня составляет 19,4 млрд грн.

"Если мы говорим о комплексе, то в общем фонде бюджета, в Пенсионном фонде, есть уже нехватка ресурса по доходам. И эти риски очень-очень высокие. Поэтому я говорил, условно говоря, еще в апреле? Только одно: "Смотрите: надо поддержать экономику". Я предлагал разные программы: те же компенсации на создание или поддержание рабочих мест. Но бесплатно, а не так, чтобы люди платили. Я предлагал сделать реструктуризацию налогов для малого бизнеса. Это было бы очень классно, это было бы круто. Просто этих людей поддержать. Вместо этого им говорят: "Идите в банк – берите кредиты под 5–7–9%", – резюмирует бывший премьер-министр.

Напомним, ранее врач-инфекционист Ольга Голубовская заявила, что большинство врачей хочет получать достойную белую зарплату и не заглядывать в карманы нищему населению. Те зарплаты, которые сейчас платит государство медикам – унижение специальности.

Как сообщал OBOZREVATEL, дефицит государственного бюджета Украины в январе-ноябре текущего года составил 111,7 млрд грн. При этом общий фонд за указанный период сведен с дефицитом 130,7 млрд грн при плане 236,9 млрд грн.

15 декабря 289 голосами фракций "Слуга народа", "За майбутнє" и "Батьківщина" приняли бюджет страны на 2021 год.

Кабмин отказался повысить зарплаты медикам до 23 тыс. грн, объясняя это тем, что и без того медицинский персонал может рассчитывать на прибавку в размере около 30%. Кроме того, отменили ранее утвержденное повышение зарплат учителям. Им должны были пересчитать оклады по ранее принятому закону, но решение отсрочили. А вот прокурорам повезло больше. Их должностной оклад увеличили на 600 грн – до 1,6 тыс.