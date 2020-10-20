Зарплата врача должна составить 25 тысяч гривен, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что зарплата врачей в следующем году должна достичь 25 тысяч гривен.

"Согласно плану Министерства здравоохранения в 2021 году минимальная заработная плата врача должна составлять 20-25 тысяч гривен", – сообщил глава государства в ходе ежегодного обращения к украинцам с трибуны Верховной Рады.

В то же время зарплата медицинских сестер должна вырасти до 15 тысяч гривен, а младшего медицинского персонала – до 10-12 тысяч гривен.

По словам Зеленского, повышение заработной платы медикам является крайне важным. С 1 сентября им повысили заработную плату на 25, 50 и 70%.

"Знаю, тема медицинской реформы вызывает оживленные споры. Но давайте признаем правду – реформа имеет как неоспоримые преимущества, так и откровенно слабые места. Наша задача – сохранить все положительные моменты и исправить ошибки. Реформой должны быть довольны и пациенты, и медики всех уровней. Кроме того, жду от профильного комитета и министерства варианты моделей страховой медицины, которые могли бы появиться в Украине", – резюмировал Зеленский.

Как писал OBOZREVATEL, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что медицинские работники все 29 лет независимости Украины получали самую низкую зарплату в стране. По его словам, заработная плата врачей и медицинского персонала в Украине должна составлять не менее 20-25 тысяч гривен.

Он обещал, что с сентября и до конца года медицинские работники начнут получать доплаты: