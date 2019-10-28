Средняя зарплата в Украине приблизилась к рекорду: кто в лидерах

В сентябре 2019 года средняя заработная плата в Украине составила 10687 гривень, что всего на 3 доллара меньше рекорда, установленного в декабре 2013 года.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец. Однако, по сравнению с июлем, показатели ухудшились.

По данным Компанийца, прирост реальной средней зарплаты с учетом инфляции в сентябре составил +9,8% за год.

Средняя зарплата в Украине приблизилась к рекорду newsbel.by

Facebook Владимира Компанийца

Регионы с наибольшими средними зарплатами:

1) г. Киев – 15626 грн;

2) Донецкая область – 11907 грн;

3) Киевская – 11166 грн;

4) Днепропетровская – 11078 грн;

5) Полтавская – 10501 грн.

Регионы с наименьшими средними зарплатами выглядят так:

1) Черновицкая – 8338 грн;

2) Херсонская – 8352 грн;

3) Тернопольская – 8441 грн;

4) Черниговская 8476 грн;

5) Хмельницкая – 8646 грн.

Facebook Владимира Компанийца

Наибольшая средняя зарплата по видам экономической деятельности:

1) финансовая и страховая деятельность – 17929 грн;

2) информация и телекоммуникации – 17072 грн;

3) государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование – 15140 грн;

4) профессиональная, научная и техническая деятельность –14720 грн;

5) промышленность – 12100 грн.

Самая низкая средняя зарплата по видам экономической деятельности:

1) временное размещения и организация питания – 6784 грн;

2) здравоохранение, предоставление социальной помощи – 6916 грн;

3) образование – 8439 грн;

4) операции с недвижимым имуществом – 8594 грн;

5) деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания – 8747 грн.

Facebook Владимира Компанийца

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле-2019 средняя зарплата составила 10971 гривен и установила новый гривневый максимум, а также максимум с 2013 года в долларовом эквиваленте.

В августе 2019 года средняя зарплата составила 10,5 тыс. грн. Таким образом она с начала года выросла на 17,38%.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!