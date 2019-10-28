Средняя зарплата в Украине приблизилась к рекорду: кто в лидерах

В сентябре 2019 года средняя заработная плата в Украине составила 10687 гривень, что всего на 3 доллара меньше рекорда, установленного в декабре 2013 года.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец. Однако, по сравнению с июлем, показатели ухудшились.
По данным Компанийца, прирост реальной средней зарплаты с учетом инфляции в сентябре составил +9,8% за год.
Средняя зарплата в Украине приблизилась к рекорду
newsbel.by
Facebook Владимира Компанийца
Регионы с наибольшими средними зарплатами:
1) г. Киев – 15626 грн;
2) Донецкая область – 11907 грн;
3) Киевская – 11166 грн;
4) Днепропетровская – 11078 грн;
5) Полтавская – 10501 грн.
Регионы с наименьшими средними зарплатами выглядят так:
1) Черновицкая – 8338 грн;
2) Херсонская – 8352 грн;
3) Тернопольская – 8441 грн;
4) Черниговская 8476 грн;
5) Хмельницкая – 8646 грн.
Facebook Владимира Компанийца
Наибольшая средняя зарплата по видам экономической деятельности:
1) финансовая и страховая деятельность – 17929 грн;
2) информация и телекоммуникации – 17072 грн;
3) государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование – 15140 грн;
4) профессиональная, научная и техническая деятельность –14720 грн;
5) промышленность – 12100 грн.
Самая низкая средняя зарплата по видам экономической деятельности:
1) временное размещения и организация питания – 6784 грн;
2) здравоохранение, предоставление социальной помощи – 6916 грн;
3) образование – 8439 грн;
4) операции с недвижимым имуществом – 8594 грн;
5) деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания – 8747 грн.
Facebook Владимира Компанийца
Как сообщал OBOZREVATEL, в июле-2019 средняя зарплата составила 10971 гривен и установила новый гривневый максимум, а также максимум с 2013 года в долларовом эквиваленте.
В августе 2019 года средняя зарплата составила 10,5 тыс. грн. Таким образом она с начала года выросла на 17,38%.
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