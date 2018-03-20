Зарплата в Украине: экономист показал связь с ценами на нефть

Экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец заявил, что изменения цены на нефть марки Brent влияют на среднюю зарплату в Украине в долларах.

"Цены на нефть очень сильно влияют на мировую экономику и особенно влияют на цену сырьевых ресурсов, а Украина до сих пор зависит он мировых цен на сырье", - пишет он в Facebook.

В то же время нет прямой зависимости между стоимостью нефти на мировых биржах и средней зарплатой в Украине в долларах.

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"Это прекрасно можно увидеть на графике, проанализировав период с апреля 2015 года по январь 2018 года", - подчеркнул Компаниец.

На графике отображен индекс изменения средней зарплаты в Украине в долларах и индекс изменения цен на нефть на мировых биржах марки Brent за период с февраля 2006 года по январь 2018 года.

Как сообщал "Обозреватель", с 2002 года цена потребительской корзины в Украине выросла в 6,2 раза , а курс доллара по отношению к гривне только в 5,3 раза.