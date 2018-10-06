Зарплата в конвертах: в ГФС подсчитали работающих "в тени" украинцев

8 миллионов работающих украинцев получают зарплату в конвертах. В Украине начинается массовая проверка работодателей относительно нелегального трудоустройства.

По словам исполняющего обязанности заместителя председателя ГФС Украины Евгения Бамбизова, в 46% субъектов хозяйствования выявлены нарушения в виде выплаты серых зарплат своим подчиненным, передает "Зеркало недели".

"По данным Госстата, 8 миллионов из 26 миллионов работающих украинцев получают зарплату в конвертах - полностью или частично. То есть масштабы весьма существенные", - подчеркнул он.

Чиновник отмечает, несоблюдение правил оплаты труда приводит к недополучению огромных сумм налогов местными бюджетами.

"В свою очередь, штрафная санкция за одного неоформленного работника составляет 112 тысяч гривен", - отметил Бамбизов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине для повышения зарплат учителям до 11 тыс. грн в государственном бюджете не хватает более 100 млрд грн.