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МирСпорт

Зарплата в конвертах: в ГФС подсчитали работающих "в тени" украинцев

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8 миллионов работающих украинцев получают зарплату в конвертах. В Украине начинается массовая проверка работодателей относительно нелегального трудоустройства.

По словам исполняющего обязанности заместителя председателя ГФС Украины Евгения Бамбизова, в 46% субъектов хозяйствования выявлены нарушения в виде выплаты серых зарплат своим подчиненным, передает "Зеркало недели".

"По данным Госстата, 8 миллионов из 26 миллионов работающих украинцев получают зарплату в конвертах - полностью или частично. То есть масштабы весьма существенные", - подчеркнул он.

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Чиновник отмечает, несоблюдение правил оплаты труда приводит к недополучению огромных сумм налогов местными бюджетами.

"В свою очередь, штрафная санкция за одного неоформленного работника составляет 112 тысяч гривен", - отметил Бамбизов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине для повышения зарплат учителям до 11 тыс. грн в государственном бюджете не хватает более 100 млрд грн.

Место
Украина
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Гармашов Владимир
Гармашов Владимир
мы не знаем сколько нас осталось,за то эти олени все посчитали
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А милеоны Насирова пасчитали? А Мальдивские усадьбы? Сасите хуй.
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