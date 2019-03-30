Зарплата $3 тыс. в Украине: аналитик назвала самые высокооплачиваемые профессии

Нанятый работник в Украине может зарабатывать $2-3 тыс. в месяц. Такие деньги получают в сфере маркетинга, также те, кто работает с финансами и в сложных технологических процессах, то есть, инженеры.

Такую информацию в эфире ObozTV озвучила эксперт по трудоустройству Надежда Петрученко. Она отметила, что зарплата украинских инженеров растет за счет получения ими сертификатов международной квалификации.

"$2-3 тыс. в месяц в Украине зарабатывают специалисты высшего уровня, которые работают в маркетинге, с финансами и в сложных технологических процессах, то есть, инженеры. Поскольку мы движемся и развиваемся в сторону европейского сервиса, например, многие из наших инженеров получают сертификаты соответствующей международной квалификации и тем самым растет их зарплата. Когда у них есть возможность работать не только с национальными проектами, но и быть причастными к любым процессам, проектам, работающим в международных компаниях, то их зарплата также может расти", – сказала она.

Чтобы найти высокооплачиваемую работу, сначала надо определиться со сферой, в которой хочется развиваться, и выбрать сегмент работодателей, к которым вы бы хотели попасть, посоветовала эксперт. Она отметила, что в Службе занятости нет таких вакансий, где можно было зарабатывать более $2 тыс.

"Это объясняется тем, что бизнес не сотрудничает с государственными институтами, такими как Центр занятости. Если это какое-то бюджетное предприятие или им нужны какие-то бюджетные должности, то они могут обратиться в Службу. Чтобы самостоятельно найти работу, надо выбрать список из 10-15 организаций, которые могут быть вашими работодателями. Изучите их профили в Интернете, ознакомьтесь с требованиями и навыками, которыми надо обладать будущем работнику и присылайте им резюме", – отметила Петрученко.

Лучшее время для поиска работы – весна, убеждена эксперт. Она объяснила, что в этот период рынок труда активизируется больше.

"Стоит начинать искать работу в начале весны. В это время многие компании заканчивают год, строят какие-то планы. Любое предприятие, как бы хорошо или плохо оно не закончило год, пытается наверстать упущенное в следующем году или развиваться", – уточнила Петрученко.

Ранее OBOZREVATEL назвал топ-5 рабочих специальностей с высокими зарплатами в 2018 году. Так, работая в сфере строительства можно было заработать 15 000 грн ежемесячно. Домашний персонал в Украине получал в прошлом году в среднем 14 000 грн. Работники сельского хозяйства могли заработать 10 000 грн в месяц.

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