Заробитчане начали массово скупать недвижимость в Украине: что произошло

Украинские трудовые мигранты инвестируют заработанные за границей деньги в недвижимость.

На инвестиции в подобные активы заробитчане идут из-за широко распространенного недоверия к местным банкам, сообщает НВ.

При этом пропорционально размеру экономики Украина является крупнейшим получателем переводов среди стран Европы.

Более 11% ВВП страны приходится на денежные переводы заробитчан. В прошлом году они составили рекордные 14,4 млрд долларов.

Крупнейшая доля трудовых мигрантов – выходцы из Западной Украины. Вокруг Львова активно строятся многоэтажные жилые комплексы.

По словам застройщиков, трудовые мигранты являются одними из их крупнейших клиентов.

Крупнейшая доля трудовых мигрантов – выходцы из Западной Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, главное последствие трудовой миграции для Украины – сокращение населения. Как заявил министр иностранных дел Павел Климкин, ежемесячно на заработки уезжает около 100 тыс. украинцев.

В то же время министр соцполитики Андрей Рева отметил, что в миграции находятся 3,2 млн человек, а проблема коснулась 9 млн людей (в том числе детей заробитчан).

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