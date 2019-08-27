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Заробитчане начали массово скупать недвижимость в Украине: что произошло

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Украинские трудовые мигранты инвестируют заработанные за границей деньги в недвижимость.

На инвестиции в подобные активы заробитчане идут из-за широко распространенного недоверия к местным банкам, сообщает НВ.

При этом пропорционально размеру экономики Украина является крупнейшим получателем переводов среди стран Европы.

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Более 11% ВВП страны приходится на денежные переводы заробитчан. В прошлом году они составили рекордные 14,4 млрд долларов.

Крупнейшая доля трудовых мигрантов – выходцы из Западной Украины. Вокруг Львова активно строятся многоэтажные жилые комплексы.

По словам застройщиков, трудовые мигранты являются одними из их крупнейших клиентов.

Крупнейшая доля трудовых мигрантов – выходцы из Западной Украины

Крупнейшая доля трудовых мигрантов – выходцы из Западной Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, главное последствие трудовой миграции для Украины – сокращение населения. Как заявил министр иностранных дел Павел Климкин, ежемесячно на заработки уезжает около 100 тыс. украинцев.

В то же время министр соцполитики Андрей Рева отметил, что в миграции находятся 3,2 млн человек, а проблема коснулась 9 млн людей (в том числе детей заробитчан).

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Читайте все новости по теме "Трудовая миграция из Украины" на OBOZREVATEL.

Темы
Трудовая миграция из Украины Украинцы в эмиграции
Место
Украина
Теги
трудовая миграция мигранты Европейский Союз
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