Заробитчане начали массово скупать недвижимость в Украине: что произошло

Украинские трудовые мигранты инвестируют заработанные за границей деньги в недвижимость.
На инвестиции в подобные активы заробитчане идут из-за широко распространенного недоверия к местным банкам, сообщает НВ.
При этом пропорционально размеру экономики Украина является крупнейшим получателем переводов среди стран Европы.
Более 11% ВВП страны приходится на денежные переводы заробитчан. В прошлом году они составили рекордные 14,4 млрд долларов.
Крупнейшая доля трудовых мигрантов – выходцы из Западной Украины. Вокруг Львова активно строятся многоэтажные жилые комплексы.
По словам застройщиков, трудовые мигранты являются одними из их крупнейших клиентов.
Крупнейшая доля трудовых мигрантов – выходцы из Западной Украины
Как сообщал OBOZREVATEL, главное последствие трудовой миграции для Украины – сокращение населения. Как заявил министр иностранных дел Павел Климкин, ежемесячно на заработки уезжает около 100 тыс. украинцев.
В то же время министр соцполитики Андрей Рева отметил, что в миграции находятся 3,2 млн человек, а проблема коснулась 9 млн людей (в том числе детей заробитчан).
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Трудовая миграция из Украины" на OBOZREVATEL.