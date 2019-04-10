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Заработали миллиарды: Украина резко увеличила доходы от туризма

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В Украине поступления от туристической отрасли в бюджет по итогам 2018 года достигли 4,2 млрд гривен.

"Поступления от субъектов хозяйствования туристической отрасли в сводный бюджет государства в 2018 году выросли на 250%", – сообщил первый вице-премьер-министр – министр экономики и торговли Степан Кубив на заседании правительства в среду, 10 апреля.

"Было 1,7 млрд гривен, мы сейчас получили 4,2 млрд гривен. Рост количества рабочих мест – в пять раз, увеличение поступления от уплаты туристического сбора – в десять раз", – добавил он.

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По словам министра, одновременно с этим в Украине число субъектов туристической отрасли выросло в пять раз, а количество внутренних туристов – более чем в шесть раз.

Заработали миллиарды: Украина резко увеличила доходы от туризма

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты рассказали о проблемах туристической отрасли в Украине: отели слабо модернизируются, инфраструктура практически не развивается, сервис улучшается, но эти изменения незначительны на фоне кардинальных проблем.

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Персона
Степан Кубив
Место
Украина
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