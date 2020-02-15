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15 февраля • обновлено в 18:34
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"Запускать нельзя": бизнесмен указал на проблему с рынком земли в Украине

1.5т
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Украина не готова к запуску свободного рынка земли, поскольку фермеры не смогут защитить свое право собственности на земельные участки.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV бизнесмен и эксперт по экономическим вопросам Денис Долинский, комментируя земельную реформу.

"В нынешнем состоянии рынок земли запускать нельзя, пока не будет защита права собственности отрегулирована. У нас сегодня реестр прав на недвижимое, движимое имущество, на землю – это свободный доступ. Каждый день у кого-то что-то переписывают на кого-то другого. Потом эти фермеры будут по 10 лет судиться, чтоб вернуть свой участок земли", – заявил Долинский.

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"Министр юстиции, который любит фотографировать ботинки на столе, будет рассказывать, что они отключают нотариусов и регистраторов от реестра, от доступа. А человек все равно судиться вынужден по 10 лет. Нотариусов и регистраторов не сажают в тюрьму, если они незаконно внесли какую-то запись о другом человеке. Они сразу должны 5-10 лет с конфискацией имущества получать и идти в тюрьму", – добавил он.

По словам бизнесмена, до решения данной проблемы "ни в коем случае нельзя" запускать рынок земли.

"Несчастные дедушки и бабушки не знают даже, куда идти в суд. Огромная проблема сейчас с судами, на 50% судебная система не укомплектована судьями. Куда дедушки и бабушки судиться пойдут?" – добавил Долинский.

"Запускать нельзя": бизнесмен указал на проблему с рынком земли в Украине

newsone.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Финальное голосование в Верховной Раде за закон о свободной продаже земли в Украине ожидается не раньше марта.

  • Согласно законопроекту, сельхозземли смогут покупать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.

  • Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.

  • В партии "Слуга народа" ожидают, что через 3-4 года после открытия рынка земли в Украине стоимость одного гектара составит минимум 5-6 тыс. евро, а в 2026-2027 году – до 10 тыс. евро.

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