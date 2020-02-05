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7 февраля • обновлено в 07:50
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Запуск рынка земли: Вакарчук предложил три правила

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Лидер партии "Голос" и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что в Украине нужно принять такой законопроект относительно запуска рынка земли, который бы защищал прежде всего права малых и средних фермеров.

Первое, что для этого нужно – уменьшить объемы продажи земли в одни руки. Об этом он заявил в интервью OBOZREVATEL.

"Какие 200 тыс. га? Ну это анекдот. Мы считаем, что для рентабельного ведения хозяйства 5 тыс. га достаточно. Это и так огромный объем. Советские совхозы и колхозы управляли 2-5 тыс.га, это были огромные хозяйства. Я считаю, что мы должны помогать тем людям, которые хотят работать на земле", – отметил Вакарчук.

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Во-вторых, по его словам, малым и средним фермерам, у которых нет денег, следует помочь приобрести землю, на которой они уже работают.

"Чтобы они выдержали конкуренцию с теми крупными холдингами, у которых есть доступ к рынку капитала. На первом этапе владельцы малых и средних хозяйств должны иметь приоритетное право выкупать землю, а крупные агрохолдинги не должны вступать с ними в конкуренцию", – подчеркнул Вакарчук.

Лидер партии "Голос" также добавил, что на деньги от продажи земли нужно создавать фонды поддержки местных общин.

Лидер партии "Голос" и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что в Украине нужно принять такой законопроект относительно запуска рынка земли, который бы защищал прежде всего права малых и средних фермеров

Лидер партии "Голос" и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что в Украине нужно принять такой законопроект относительно запуска рынка земли, который бы защищал прежде всего права малых и средних фермеров

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.

  • Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут покупать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.

  • Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.

  • Украинцы вышли с протестом против открытия рынка земли.

  • Зеленский обратился к украинцам, объяснив, зачем нужна продажа земель.

  • 12 ноября в Верховной Раде не состоялось голосование за законопроект о рынке земли из-за разногласий внутри фракции "Слуга народа".

  • Верховная Рада 13 ноября 240 голосами поддержала законопроект о рынке земли (№2178-10) в первом чтении. Таким образом, уже в октябре 2020 года, если парламентарии успеют до конца года рассмотреть законопроект во втором чтении, украинцы смогут продавать и покупать землю.

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Читайте все новости по теме "Мораторий на продажу земли" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктор Калиненко
Темы
Мораторий на продажу земли Рынок земли в Украине
Персона
Святослав Вакарчук
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