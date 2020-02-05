Запуск рынка земли: Вакарчук предложил три правила

Лидер партии "Голос" и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что в Украине нужно принять такой законопроект относительно запуска рынка земли, который бы защищал прежде всего права малых и средних фермеров.

Первое, что для этого нужно – уменьшить объемы продажи земли в одни руки. Об этом он заявил в интервью OBOZREVATEL.

"Какие 200 тыс. га? Ну это анекдот. Мы считаем, что для рентабельного ведения хозяйства 5 тыс. га достаточно. Это и так огромный объем. Советские совхозы и колхозы управляли 2-5 тыс.га, это были огромные хозяйства. Я считаю, что мы должны помогать тем людям, которые хотят работать на земле", – отметил Вакарчук.

Во-вторых, по его словам, малым и средним фермерам, у которых нет денег, следует помочь приобрести землю, на которой они уже работают.

"Чтобы они выдержали конкуренцию с теми крупными холдингами, у которых есть доступ к рынку капитала. На первом этапе владельцы малых и средних хозяйств должны иметь приоритетное право выкупать землю, а крупные агрохолдинги не должны вступать с ними в конкуренцию", – подчеркнул Вакарчук.

Лидер партии "Голос" также добавил, что на деньги от продажи земли нужно создавать фонды поддержки местных общин.

Лидер партии "Голос" и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что в Украине нужно принять такой законопроект относительно запуска рынка земли, который бы защищал прежде всего права малых и средних фермеров

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!