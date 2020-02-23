Запуск рынка земли: литовский политик поделился опытом с Украиной

Создание свободного рынка земли в Украине сопровождается дискуссиями относительно продажи участков иностранцам, акциями протеста и требованиями провести земельный референдум.

С подобными проблемами ранее сталкивалась Литва, где земельная реформа уже завершена. Член литовского парламента Гинтарас Степонавичюс в эфире ObozTV поделился опытом, как его страна решала проблемные вопросы.

Как заявил Степонавичюс, ситуация с земельной реформой в Украине напоминает ему события в Литве 10-15 лет назад.

"В литовском обществе немалая часть воспринимала это эмоционально, исходя из своего понимания и забывая основные вещи, что частная собственность является основой демократического цивилизованного общества. Когда есть собственник какого-то имущества, в том числе земли, с этой собственностью люди обходятся более разумно, нежели когда нет реального собственника", – отметил литовский политик.

По его словам, с передачей в частные руки сельского хозяйства его эффективность выросла.

Степонавичюс рассказал, что в Литве также наблюдались дискуссии вокруг запрета на продажу земли иностранцам.

"Что касается вопроса продажи земли иностранцам, у нас тоже была инициатива референдума. Идея провалилась, не было такого количества людей, которые бы высказались против продажи иностранцам. У нас очень высокая планка, чтобы референдум состоялся. Это было больше использовано как инструмент политики для отдельных политических групп", – пояснил он.

При этом литовский парламентарий считает, что его страна слишком поздно открыла рынок земли для иностранцев, и это "послужило медвежьей услугой".

"Часть наших предпринимателей скупали крупными масштабами землю по цене ниже рыночной. Закрытость рынка земли на литовском примере, запрет иностранцам ее покупать, позволила "шустрым" людям дешево скупить землю", – пояснил он.

"В конечном счете, собственники земли в Литве проиграли, потому что для них был выбор – неизвестно сколько ждать, когда землю можно будет продать иностранцам, или продавать не ожидая, но за более низкую цену. Отсутствие реальной конкуренции, закрытость нашего рынка для иностранцев за прошлые 20 лет не позволила сформироваться реальному рынку земли... Несколько предпринимателей в Литве сейчас владеют огромными участками земли", – рассказал политик.

Степонавичюс также отметил неэффективность ограничения на продажу земли в одни руки. По его словам, данный запрет можно обойти "через юридические или индивидуальные лица".

При этом, по его словам, в Литве действует запрет на продажу земли российскому капиталу.

"Есть открытость для Запада, а подданые России и недемократических стран у нас не могут покупать землю – только НАТО, Европейские Союз и их союзники. И из-за этого наш земельный рынок становится в более цивилизованные рамки", – пояснил литовский парламентарий.

kp.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

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