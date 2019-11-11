Запуск рынка земли: Гончарук пообещал прорыв в Раде

Верховная Рада на этой пленарной неделе примет ряд законопроектов, которые регулируют вопросы функционирования открытого рынка земли.

В частности, кроме закона об отмене моратория и внедрения рынка земли, в парламенте есть еще четыре законопроекта, передает "РБК-Украина".

"Это дерегуляция в земельных отношениях (№ 2194), система прозрачных электронных аукционов по правам на землю (№2195)", – сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на согласительном совете.

"Также является важным законопроект №0858, он регулирует определенные отношения по противодействию рейдерству в земельных вопросах. № 2370 – важный проект, который позволит нам в Украине создать современную информационную систему для работы с геопространственными данными. То есть со слоями информации о земле, лесах и недрах", – отметил он.

Кроме того, глава правительства призвал принять законопроект №2280 о планировании использования земель в рамках децентрализации упорядочения земельных отношений в общинах.

Рада Украины на этой пленарной неделе примет ряд законопроектов, которые регулируют вопросы функционирования открытого рынка земли

Как сообщал OBOZREVATEL:

20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.

Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут приобретать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.

Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.

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