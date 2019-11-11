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11 ноября • обновлено в 13:59
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Запуск рынка земли: Гончарук пообещал прорыв в Раде

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Верховная Рада на этой пленарной неделе примет ряд законопроектов, которые регулируют вопросы функционирования открытого рынка земли.

В частности, кроме закона об отмене моратория и внедрения рынка земли, в парламенте есть еще четыре законопроекта, передает "РБК-Украина".

"Это дерегуляция в земельных отношениях (№ 2194), система прозрачных электронных аукционов по правам на землю (№2195)", – сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на согласительном совете.

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"Также является важным законопроект №0858, он регулирует определенные отношения по противодействию рейдерству в земельных вопросах. № 2370 – важный проект, который позволит нам в Украине создать современную информационную систему для работы с геопространственными данными. То есть со слоями информации о земле, лесах и недрах", – отметил он.

Кроме того, глава правительства призвал принять законопроект №2280 о планировании использования земель в рамках децентрализации упорядочения земельных отношений в общинах.

Рада Украины на этой пленарной неделе примет ряд законопроектов, которые регулируют вопросы функционирования открытого рынка земли

Рада Украины на этой пленарной неделе примет ряд законопроектов, которые регулируют вопросы функционирования открытого рынка земли

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.

  • Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут приобретать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.

  • Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.

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Темы
Мораторий на продажу земли Рынок земли в Украине
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Тег
Земля
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Как их МВФ то пинками погнал)
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