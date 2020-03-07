Запуск рынка земли: экономист оценил готовность Украины

Украина готова к введению свободного рынка земли сельскохозяйственного назначения, необходимая для его запуска инфраструктура есть уже сегодня.

Об этом заявил в эфире ObozTV доцент Киевской школы экономики Олег Нивьевский, комментируя рассмотрение Верховной Радой законопроекта о рынке земли в Украине.

"Теми темпами, которыми они принимают и отклоняют поправки, можно ожидать, что в течение двух недель должен быть этот законопроект проголосован. Плюс к этому еще нужно принять 5-6 законопроектов – инструментов, которые бы ввели рынок земли в режиме, который поддержали бы все", – заявил эксперт.

Нивьевский считает, что инфраструктура в Украине готова к запуску рынка земли: "Сейчас вы покупаете и продаете земельный участок, без проблем этот участок меняет владельца, меняется запись в реестре прав на недвижимое имущество. Этот участок зарегистрирован в государственном земельном кадастре, происходит обмен информацией, проблем с этим нет".

По его словам, в "земельном пакете", который рассматривает парламент, предлагается упростить процедуру, сделать ее более прозрачной, но "даже если сейчас ввести рынок земли, система работает".

"Предлагается ввести фонд гарантирования кредитов, который бы помог малым фермерам более свободно себя чувствовать в конкуренции с большими производителями. Также вводится аграрный реестр, который облегчает обмен информацией для получения кредитов от банков, для государственной поддержки. Также вводится мониторинг земельных отношений, который позарез необходим, потому что необходимо мониторить, сколько транзакций, по какой цене, кому эта земля отходит. Инфраструктура готова, но она развивается и должна быть готова до момента введения рынка", – рассказал экономист.

В то же время, Нивьевский отметил, что "популистическая часть парламента" пытается максимально затянуть рассмотрение законопроекта.

"Если бы его раньше можно было принять, инфраструктура была бы уже полностью готова буквально летом – фонд гарантирования, мониторинг земельных отношений, аграрный реестр", – подчеркнул он.

agrosphera.com

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