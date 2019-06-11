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Запуск рынка электроэнергии: Кабмин придумал, как удержать резкий рост тарифов

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Кабинет министров возложил публичные спецобязательства по поставкам электроэнергии для населения с 1 июля 2019 года до 31 декабря 2020 года на государственные компании НАЭК "Энергоатом", АО "Укргидроэнерго" и оператора НЭК "Укрэнерго".

Таким образом, если тариф на электричество не будет повышен до экономически обоснованного уровня, то разница между ним и рыночной ценой будет покрываться за счет дополнительной выручки, которую получат энергогенерирующие компании в результате повышения розничных цен для небытовых потребителей, сообщает "Интерфакс-Украина".

В частности, "Энергоатом" обязан продавать на электронных аукционах по заключению двусторонних договоров для целей выполнения спец обязательств не более 60% своей электроэнергии, "Укргидроэнерго" – не более 20%.

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Соответствующее электричество будет реализовываться поставщикам универсальной услуги для дальнейшей перепродажи населению по цене, не выше уровня, установленного Нацкомиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Поставщики универсальной услуги будут покупать на аукционах не более 80% электроэнергии, необходимой для обеспечения бытовых потребителей. Остальное будет компенсироваться за счет тарифной выручки "Укрэнерго".

Объемы публичных спецобязательств будет определять Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Кабинет министров возложил спецобязательства по поставкам электроэнергии для населения на государственные компании

Кабинет министров возложил спецобязательства по поставкам электроэнергии для населения на государственные компании

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января заработала новая модель розничного рынка электроэнергии. Всем потребителям придется подписать новые договора с поставщиками.

В НКРЭКУ заявили, что обращаться к поставщикам и распределительным компаниям не стоит, они сами должны прислать новые документы, указав идентификационный код.

Запуск рынка электроэнергии: Кабмин придумал, как удержать резкий рост тарифов

При этом уже с 1 июля должен начать работу новый рынок электроэнергии. Потребителям обещают возможность выбирать, у кого покупать "ток", и конкуренцию на рынке, однако возможно и "неконтролируемое" подорожание.

"Среди ключевых рисков – это низкий уровень конкуренции при высокой концентрации производителей электроэнергии. Это может привести к неконтролируемому увеличению цены на электроэнергию в условиях отсутствия надлежащей защиты потребителей, а также отсутствие отлаженной системы представления достоверных данных коммерческого учета от операторов систем распределения", – отметили в государственном предприятии "Укрэнерго".

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Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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Мир Миру
Мир Миру
"Енергоатом" буде зобов'язаний продавати на електронних аукціонах щодо укладання двосторонніх договорів для цілей виконання спецзобов'язань не більше 60% своєї електроенергії, "Укргідроенерго" — не більше 20%". :- ((((( Пане Гройсман, поясніть, чому ВСЮ дешеву електроенергію не можна продавати на внутрішньому ринку, встановивши для генеруючих підприємств ФІКСОВАНИЙ РОЗМІР ПРИБУТКУ?
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Мир Миру
Мир Миру
"якщо тариф на електрику не буде підвищено до економічно обґрунтованого рівня, то різниця між ним і ринковою ціною покриватиметься за рахунок додаткового виторгу, який отримають енергогенеруючі компанії в результаті підвищення роздрібних цін для НЕПОБУТОВИХ споживачів" :- (((( Гройсман не розуміє, що таке ВНУТРІШНІЙ ринок?
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