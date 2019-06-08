Тарифы на электроэнергию в Украине: эксперт объяснил, как повлияет новая реформа

Запуск в Украине рынка электроэнергии рано или поздно приведет к значительному росту тарифов для населения.

Об этом заявил в эфире ObozTV сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. По мнению эксперта, еще не готовы все необходимые решения для запуска рынка электроэнергии, не реализован ряд технических мероприятий.

"Есть несколько угроз. С моей точки зрения, ключевая угроза – рост тарифа для населения. Если бы закон заработал в полном объеме, были бы все предпосылки для роста тарифа в 2,5 раза. В позапрошлом году был средневзвешенный тариф 1,29 грн, в прошлом году чуть больше. А в этом платили бы порядка 3 грн", – объяснил он.

Марунич напомнил, что в парламенте есть законопроекты о переносе этого срока с 1 июля на 3 месяца и на год. По его мнению, отсрочка позволила бы лучше подготовиться к запуску рынка электроэнергии.

"Бытовому потребителю эта модель принесет существенный рост тарифов в любом случае – вопрос в том, когда. Бытовому потребителю запуск рынка электроэнергии в том виде, в котором он есть, невыгоден вообще… Это выгодно производителям электрической энергии", – считает эксперт.

"У нас изношена инфраструктура, нужны деньги на поддержание. Надо искать разумный баланс, потому что потребитель не может платить бесконечно много", – заключил он.

zik.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров 5 июня принял решение о том, что запуск рынка электроэнергии, намеченный на 1 июля, переносить не будут.

Чтобы удержать тарифы, поставщиков специальным постановлением обяжут удерживать цену в тех рамках, которые установит профильный регулятор.

Ожидается, что запуск рынка разрушит существующую монопольную систему и позволит украинцам самостоятельно выбирать, у кого и по какой цене покупать электроэнергию.

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