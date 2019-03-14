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/Новости экономики

Boeing запретила поставки всех самолетов модели 737 MAX

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Все самолеты Boeing 737 MAX в четверг, 14 марта, были выведены из эксплуатации после крушения судна этой модели в Эфиопии.

В частности, в 5:30 по киевскому времени последний борт приземлился в канадском аэропорту Галифакс, вылетев из американского Сан-Франциско. Об этом свидетельствуют данные ресурса по отслеживанию полетов Flightradar.

Одновременно с этим американская авиастроительная корпорация прекратила поставки самолетов модели Boeing 737 MAX .

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Соответствующее решение было принято после того, как ряд стран, в том числе и США, приостановили полеты данного лайнера после катастрофы в Эфиопии.

Власти Колумбии также запретили полеты Boeing 737 Max над национальной территорией. Ни одна авиакомпания страны не эксплуатирует самолеты Boeing 737 Max 8 и Boeing 737 Max 9.

"Уведомляем о своем решении запретить эксплуатацию указанных самолетов на национальной территории. Эти же средства не могут пролетать через колумбийское воздушное пространство", – говорится в заявлении Службы гражданской авиации.

Boeing 737 MAX

Boeing 737 MAX

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 10 марта самолет авиакомпании Ethiopian Airlines с 149 пассажирами и 8 членами экипажа на борту потерпел крушение в Эфиопии. На борту находились граждане 33 стран. Это была уже вторая смертельная катастрофа с самолетом Boeing 737 MAX.

  • 13 марта решение о запрете использования Boeing 737 MAX приняло руководство Канады. В стране запретили коммерческие и пассажирские перелеты.

  • За день до этого все полеты этой модели приостановило Европейское агентство авиационной безопасности. Запрет коснулся всех стран-участниц ЕС. Аналогичный шаг приняли и в Украине.

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Место
Украина
Тег
Авиакатастрофа
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