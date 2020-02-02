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2 февраля • обновлено в 08:32
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Запрет на выезд и тюрьма: в Минюсте рассказали, как наказывают должников по алиментам

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Министерство юстиции Украины борется со злостными неплательщиками алиментов конфискацией имущества, отправкой на принудительные работы, лишением водительских прав и даже тюрьмой.

Как наказывают недобросовестных родителей, рассказал в эфире ObozTV начальник центрального межрегионального отдела Минюста Кирилл Миненко.

Миненко сообщил, что нижний предел уплаты алиментов сегодня составляет 889,5 грн для детей до 6 лет.

"Даже если горе-отец не работает или максимально скрывает, что он работает на любой работе, суд вправе установить ему такой размер алиментов. Они все равно будут накапливаться в качестве долга. Допустим, у него появится имущество или какие-то средства, их можно будет взыскать", – отметил он.

По словам представителя Минюста, самым действенным способом борьбы со злостными неплательщиками алиментов является блокировка выезда за границу: "Человек, который хорошо зарабатывает, хочет время от времени поехать отдохнуть за границу, или в какую-то деловую поездку. У нас был случай, когда человека задержали при вылете в Дубай в киевском аэропорту. Лицо есть в реестре должников, и ему заблокирован выезд за границу из-за неуплаты алиментов".

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Чиновник рассказал, что применяются также такие инструменты, как лишение права управления транспортным средством, лишение права на охоту и права на пользование огнестрельным оружием или оружием для отстрела резиновых пуль.

"Но если у человека нет всего этого, нет имущества, возможно применить такую функцию, как общественные работы. У нас есть парки, в которых надо убирать, есть огромное количество работы, которую может делать гражданин. По решению суда лицо привлекается к такому общественному труду на благо территориальных общин, например, Киева или другого города. Человеку оплачивается минимальная ставка, которая прописана для этой работы, и эти средства идут ребенку", – пояснил Миненко.

"Не играйтесь с этим, потому что возможна даже уголовная ответственность, а дальше – тюрьма", – подчеркнул он.

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Представитель Минюста напомнил, что задолженность по алиментам необходимо оплачивать на счет Государственной исполнительной службы.

"Каждое утро происходит мониторинг, какие средства поступили. Если они поступают, государственный исполнитель смотрит, в каком размере закрывается исполнительное производство – полностью или частично. Должен быть закрыт как основной долг, так и затраты государственного исполнителя на это исполнительное производство и исполнительный сбор. Исполнительный сбор составляет 10%, а затраты – это пересылка, корреспонденция, марки, конверты и все остальное, что потратило государство. Если все эти суммы оплачиваются, снимается блокировка, снимается запись в Едином реестре должников", – рассказал чиновник.

Запрет на выезд и тюрьма: в Минюсте рассказали, как наказывают должников по алиментам

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Украина
Теги
алименты Министерство юстиции Украины
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