"Запрет любых контактов": ЕС нанес санкционный удар по еще одной стране

Евросоюз в пятницу, 26 октября, в очередной раз ужесточил санкции против КНДР. Эти ограничительные меры вводят в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

Как сообщает ТАСС, в черный список вошли три торговых судна, занимающиеся перевозкой нефти в нарушение ограничительного режима ООН.

"16 октября Комитет Совета Безопасности ООН (по санкциям против КНДР. - Ред.) определил три торговых судна для запрета захода в международные порты. В этой связи санкционный список ЕС должен быть дополнен в соответствии с этим решением", - говорится в документе.

Отмечается, что санкционный список ЕС против КНДР является одним из самых масштабных и запрещает практически любые экономические контакты с этой страной, за исключением гуманитарного содействия ЕС и аграрного сектора.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 августа США ввели санкции против российской компании "Профинет" и ее главы Василия Колчанова. Ограничительные меры были применены из-за сотрудничества соответствующей фирмы с Северной Кореей.

13 сентября Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции против России.