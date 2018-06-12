"Запомним": в России разразились угрозами из-за новых санкций США

Министерство иностранных дел России обвинило США в беспомощности, пригрозив припомнить введение санкций.

"В Вашингтоне никак не угомонятся со своими санкциями, вновь распространив их на ряд российских граждан и организаций. Результат, как и прежде, будет нулевой - заставить Россию изменить самостоятельный курс на международной арене не получится. Но американские политики продолжают пребывать в плену иллюзий, возомнив США мировым жандармом, и с каждой новой безуспешной попыткой надавить на нашу страну лишь выставляют напоказ собственную беспомощность", – сказано в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ обвинили США в недальновидности, потому что страна якобы выдумывает врага, "где его нет".

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"Это не просто порочная, а очень опасная политика, за которую история обязательно спросит с ее инициаторов. Со своей стороны, конечно, обратили внимание на то, что два последних расширения Вашингтоном антироссийских санкций имели место в канун наших главных национальных праздников - Дня Победы и Дня России. Мы это запомним", – резюмировали в российском МИД.

Напомним, 6 апреля США внесли в санкционный список семь российских бизнесменов и 17 высокопоставленных чиновников, а также 14 компаний.

В ответ на это Государственная дума РФ проголосовала за поправки в Уголовный кодекс, устанавливающие ответственность за исполнение санкций иностранных государств на территории страны, а также приняла законопроект о противодействии американским санкциям.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июня США расширили санкционный список, добавив в него трех граждан, три компании и две связанные с ними структуры за рубежом. На это в Госдуме нашли объяснение, будто Штаты пытаются уколоть Россию.