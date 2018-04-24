Коммуналка за соседа и пеня за долги: что меняют для украинцев

Уже вскоре всем украинцам придется оплачивать коммуналку по новым правилам. Еще в прошлом году парламент принял целый ряд важных законов: "О коммерческом учете коммунальных услуг", "О жилищно-коммунальных услугах" и "Об энергетической эффективности зданий". Так, если раньше платить нужно было по тем показателям, которые показывал счетчик в квартире, по новым правилам "коммерческим" прибором учета будет считаться домовой счетчик. Кроме того, украинцев, которые вовремя не платят за коммунальные услуги, обяжут выплачивать пеню.

"Обозреватель" разобрался, как новые законы изменят жизнь украинцев.

Шаг №1: Пеня для тех, кто не платит

Долги за коммунальные услуги накапливает практически каждая десятая квартира. И, как рассказывают в КГГА, иногда не платят даже состоятельные семьи, живущие в дорогих районах столицы. Совокупный долг за коммуналку растет с каждым годом. Так, по данным Государственной службы статистики, совокупный долг населения составляет 40,6 млрд грн. Эта сумма сопоставима с кредитным траншем МВФ.

Стоит учитывать, что несвоевременная оплата приводит к проблемам во всей сфере ЖКХ. Так, если не платить за горячую воду, предприятие-поставщик не сможет расплатиться за используемый объем холодной воды и газа. Предприятие, которое занимается водоснабжением, не сможет вовремя заплатить за электроэнергию.

Чтобы дисциплинировать украинцев, парламентарии предусмотрели наказание за долги – пеню. Правда, ко второму чтению в документе размер пени сократили с 0,1% за каждый день просрочки до всего лишь 0,01%. То есть, если заплатить за коммуналку с опозданием в год, размер пени составит всего лишь 3,65% от суммы долга. К слову, штрафы – распространенная в Европе практика. Злостных неплательщиков не только отключают от воды и электроэнергии, но и заставляют платить крупные штрафы.

Шаг №2: Платить за всю коммуналку, даже за соседа

Закон "О коммерческом учете коммунальных услуг" предполагает, что в течение года все украинцы должны установить счетчики. Чаще всего установка будет происходить за счет поставщиков коммунальных услуг, а "лишние" расходы они закладывают в тариф. Как уже писал "Обозреватель", в отдельных случаях новый закон может привести к тому, что украинцам придется платить за коммунальные услуги соседей.

Для примера предположим, что в доме установлен общий счетчик на воду, а в каждой квартире – отдельный прибор учета. Если окажется, что сумма показаний всех квартирных счетчиков меньше, чем показания домового, разницу разделят между всеми жильцами. Такая ситуация может возникнуть, если в некоторых квартирах неисправны краны, или соседи используют магниты для того, чтобы занижать показания приборов учета.

Эксперт в сфере ЖКХ Андрей Железный поясняет: постепенно счетчики на воду будут заменяться на прибору учета с более высокой точностью. Тогда квартирный счетчик будет считать даже потери воды из-за плохих кранов, а магниты не помогут скрывать показания.

Шаг №3: Кто не платит, тот коммуналкой не пользуется

Должникам по новому закону могут отключить коммунальные услуги даже без их присутствия. За 30 дней до этого предприятие должно прислать уведомление, при отключении может присутствовать, например, представитель ОСМД. Однако если никто не явился, то отключить любую коммунальную услугу, кроме электроэнергии и газа, могут и самостоятельно.

"Исполнитель коммунальной услуги (кроме услуг по поставке и распределению электрической энергии и природного газа) имеет право ограничить (прекратить) предоставление соответствующей коммунальной услуги ее потребителю независимо от выбранной модели организации договорных отношений в случае непогашения в полном объеме задолженности за потребленные коммунальные услуги в течение 30 дней с дня получения потребителем предупреждения от исполнителя", - говорится в принятом законе "О жилищно-коммунальных услугах".

Кроме того, согласно закону, украинцы обязаны впускать проверяющих для того, чтобы те осмотрели их счетчики и передавать показания поставщикам.

Напомним, как ранее писал "Обозреватель", согласно консенсус-прогнозу, отопление и горячая вода в 2019-м могут подорожать на 10%, в 2020-м – на 11%, а в 2021-м – еще на 20%. Больше придется платить и за электроэнергию. Тариф на "ток" будет расти три года подряд на 22,5%, 15% и 12,5% соответственно. Таким образом, уже через три года один кВт*час электроэнергии подорожает до 2,66 грн.

Также уже в ближайшее время в Украине должны ввести абонентскую плату на газ. Часть тарифа (расходы на транспортировку и распределение) исключат из действующего тарифа на голубое топливо и "привяжут" к мощности счетчика. Т.н. абонентскую плату на газ придется платить каждый месяц, причем независимо от того, использовали вы газ или нет. Обязательство ввести абонентскую плату украинские власти взяли на себя в меморандуме с МВФ.