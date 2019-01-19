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/Новости экономики

"Заплатить придется дважды": в Украине раскрыли новую схему аферистов с коммуналкой

2.2тЧитать материал на украинском

В Украине аферисты придумали новую схему выманивания денег – мошенники распечатывают сотни фейковых платежек и рассылают их по разным квартирам.

Даже если из тысячи потенциальных жертв деньги перечислит каждый десятый, в сумме мошенникам достанутся десятки тысяч гривен, говорится в публикации OBOZREVATEL.

В частности, о такой схеме недавно сообщили в Сумах. Там в местное облэнерго начали поступать звонки от клиентов, которым пришли "странные платежки".

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Суммы, которые якобы нужно было заплатить за электроэнергию, небольшие. Чаще всего такая схема рассчитана на доверчивых пенсионеров, которые не оплачивают коммунальную услугу онлайн, а вместе с платежками идут в отделение почты или банк.

Там проводят платеж по указанному в платежке счету, однако оказывается, что деньги ушли не коммунальщикам, а аферистам. В результате заплатить за коммуналку придется дважды.

"Заплатить придется дважды": в Украине раскрыли новую схему аферистов с коммуналкой

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как аферисты воруют деньги с карт украинцев. Также эксперты объяснили, как обезопасить себя от мошенников.

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Место
Украина
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