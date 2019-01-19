"Заплатить придется дважды": в Украине раскрыли новую схему аферистов с коммуналкой

В Украине аферисты придумали новую схему выманивания денег – мошенники распечатывают сотни фейковых платежек и рассылают их по разным квартирам.
Даже если из тысячи потенциальных жертв деньги перечислит каждый десятый, в сумме мошенникам достанутся десятки тысяч гривен, говорится в публикации OBOZREVATEL.
В частности, о такой схеме недавно сообщили в Сумах. Там в местное облэнерго начали поступать звонки от клиентов, которым пришли "странные платежки".
Суммы, которые якобы нужно было заплатить за электроэнергию, небольшие. Чаще всего такая схема рассчитана на доверчивых пенсионеров, которые не оплачивают коммунальную услугу онлайн, а вместе с платежками идут в отделение почты или банк.
Там проводят платеж по указанному в платежке счету, однако оказывается, что деньги ушли не коммунальщикам, а аферистам. В результате заплатить за коммуналку придется дважды.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, как аферисты воруют деньги с карт украинцев. Также эксперты объяснили, как обезопасить себя от мошенников.
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