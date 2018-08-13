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МирСпорт

Заплатит миллиарды: "Газпром" накажут за отказ от украинской ГТС

7.2тЧитать новость на украинском

Стокгольмский арбитраж может взыскать с российского газового монополиста "Газпром" около $12 млрд в случае если компания откажется от транзита газа через территорию Украины после 2019 года.

Как пояснил коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, такой же штраф грозит российскому монополисту, если он начнет блокировать транзит со стороны других потенциальных пользователей украинской ГТС.

По его словам, эта сумма – компенсация за обесценивание украинской ГТС, передает Лига.net.

Новости
"Нафтогаз" победит "Газпром": эксперт дал прогноз по решению Стокгольмского арбитража

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".

30 мая "Нафтогаз" начал процесс взыскания с российского газового монополиста 2,6 млрд долларов долга. При этом швейцарские власти уже приняли меры в отношении активов "Газпрома" на территории страны.

5 июня Голландский суд удовлетворил ходатайства "Нафтогаза" об аресте долей российского газового монополиста в его голландских дочерних компаниях.

1 августа "Газпром" начал выводить из своей собственности иностранные активы.

Читайте все новости по теме "Стокгольмское решение по газу" на OBOZREVATEL.

Тема
Стокгольмское решение по газу
Персона
Андрей Коболев
Место
Украина
Объекты
ГазпромНАК "Нафтогаз"ГТСУкраинаРоссия
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ВВП едет к Анжеле, будут решать как кончать с Дуркаиной: усыплять или оставить как есть -пусть ипут и жрут друг друга
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Богааата дураками страна хахлов
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Окнешороп Родип
Окнешороп Родип
Вот присосались - не оторвешь теперь от агрессорского хуя. Сосите теперь у дяди сэма.
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