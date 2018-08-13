Заплатит миллиарды: "Газпром" накажут за отказ от украинской ГТС

Стокгольмский арбитраж может взыскать с российского газового монополиста "Газпром" около $12 млрд в случае если компания откажется от транзита газа через территорию Украины после 2019 года.

Как пояснил коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, такой же штраф грозит российскому монополисту, если он начнет блокировать транзит со стороны других потенциальных пользователей украинской ГТС.

По его словам, эта сумма – компенсация за обесценивание украинской ГТС, передает Лига.net.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".

30 мая "Нафтогаз" начал процесс взыскания с российского газового монополиста 2,6 млрд долларов долга. При этом швейцарские власти уже приняли меры в отношении активов "Газпрома" на территории страны.

5 июня Голландский суд удовлетворил ходатайства "Нафтогаза" об аресте долей российского газового монополиста в его голландских дочерних компаниях.

1 августа "Газпром" начал выводить из своей собственности иностранные активы.