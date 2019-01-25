Заплатит каждый: сколько денег заберут у украинцев в 2019-м

В 2019 году каждый украинец своими налогами заплатит на обслуживание и погашение внешнего долга 9,9 тыс. грн. Это рекордная выплата за последние несколько лет. При этом "пиковая" нагрузка будет продолжаться до 2021 года.

Как сказано в материале OBOZREVATEL, если бы вместо долга потратить указанные деньги на пенсии, их размер можно было бы увеличить более чем в 2 раза.

"Так, 417,4 млрд грн Минфин предусмотрел на госдолг. Это около 40% всей доходной части бюджета, или 13,7 млн средних пенсий на весь год", - отмечается в статье.

При этом, экономисты предупредили, что заплатить возможно придется даже больше из-за ошибки Кабмина при расчетах.

"Минфин предполагал, что платить по выпущенным обязательствам не придется, так как реальный рост ВВП будет ниже 3%. При этом управляющий частным инвестиционным фондом на рынке США Владимир Компаниец отмечает, что в соглашениях речь идет о номинальном ВВП, который в 2019-м увеличится более чем на 3%. Таким образом, долговая нагрузка может оказаться даже выше ожидаемой", - сказано в материале.

Как отмечается, содержание Верховной Рады в год обходится украинцам в 754 тыс. средних месячных пенсий. На аппарат главного законодательного органа в 2019-м потратят 1,9 млрд грн. При этом на Институт памяти уйдет почти 49 тыс. средних пенсий (или 127,2 млн грн). За выборы президента придется отдать 75,4 тыс. средних пенсий (2,3 млрд грн), а на оплату коммунальных услуг Генеральной прокуратуры – 62,4 тыс. пенсий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине доходы в размере более 1 млн грн в 2018 году задекларировали 4817 граждан. Самому младшему из них – семь лет.

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