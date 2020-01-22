Заплатили за билеты и отель: Арахамия сказал, за чей счет "слуги народа" поехали в Давос

На время визита народных депутатов Украины в Давос билеты и отель им компенсировали организаторы форума.

Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает УНН. Он подчеркнул, что бюджетные средства на визит потрачены не были.

"Правильно господин Разумков подметил – не расходуются партийные средства. Это мультидонорская ассоциация, в которую вошли многие ведущие международные компании, инвестиционные фонды, которые разработали этот Ukrainian house. Кстати, он увеличился намного, я надеюсь, что в следующем году будет только улучшаться эта ситуация. Поэтому, я считаю, что это целесообразны инвестиции, да, но все будем смотреть, как говорится "цыплят по весне будем считать", – отметил Арахамия.

Нардепы полетели на форум в Давос

По его словам, если после поездки Украина получит хотя бы два-три инвестиционных проекта на 100-200 млн долларов, то эта поездка того стоит. Если не получит, то в следующем году Арахамия ехать не будет.

Отвечая на вопрос, кроме компенсации за билеты и отель нардепы получают суточные на пищу. Арахамия ответил: "Нет, никаких нет суточных. Я же говорю, это миксованные модель финансирования. Билеты и отель компенсировали организаторы, а все остальное за свои деньги".

Как сообщал OBOZREVATEL:

22 и 23 января премьер-министр Алексей Гончарук и президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита посетят Всемирный экономический форум в Давосе.

Среди участников форума из Украины зарегистрирован также министр иностранных дел Вадим Пристайко. Кроме того, в Давос поедут украинские бизнесмены Виктор Пинчук и Вадим Новинский, а также глава ДТЭК Максим Тимченко.

В 2019 году Всемирный экономический форум в Давосе стартовал 22 января. Главной темой встречи была: "Глобализация 4.0: формирование глобальной архитектуры в эпоху четвертой промышленной революции".

Всемирный экономический форум-2019 продлился до 25 января. Его посетили около 3 тысяч представителей органов власти, межгосударственных структур, общественных деятелей, руководителей крупнейших компаний и банков.

Напомним, в 2019 году бывший кандидат в президенты Украины Игорь Шевченко жестко оконфузился в Давосе – он набрал бесплатных шапок, которые распространяли на улице.

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