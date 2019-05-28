"Заплачено же!" Портников объяснил, почему Коломойский предложил Зеленскому идею дефолта

Украинский журналист Виталий Портников предложил посмотреть российский сериал "Бригада", чтобы понять, зачем олигарх Игорь Коломойский предлагает президенту Украины Владимиру Зеленскому идею дефолта.

"Я могу дать только один совет. Посмотреть сериал "Бригада", эту библию олигархата", – пишет Портников в Telegram.

"Вернее, тот его эпизод, в котором главный герой посылает своего юриста на встречу с конкурентом – точно зная, что того убьют или покалечат. И когда мать инвалида пытается возмутиться, искренне недоумевает: заплачено же!" – добавил он.

Журналист подчеркнул, что никогда не встречал ни одного крупного постсоветского бизнесмена, который понимал бы, в чем аморальность такого поведения.

Портников объяснил, почему Коломойский предложил Зеленскому идею дефолта

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский олигарх Игорь Коломойский призвал президента Украины Владимира Зеленского объявить дефолт.

Позже экономический эксперт Виктор Скаршевский заявил, что Украина может не возвращать долги Международному валютному фонду.

"Дефолты перед МВФ достаточно частое явление. За последние 60 лет (с 1959-го), 30 стран допустили 34 дефолта по кредитам МВФ", – отметил он.

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