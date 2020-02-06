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7 февраля • обновлено в 07:50
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В Ялте еще хуже, чем в Симферополе: Чубаров рассказал о запасах воды в Крыму

9.3т
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Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что ситуация с водой в аннексированном Крыму даже хуже, чем пишут российские СМИ.

"До 100 дней запас воды в Симферополе. Еще хуже ситуация в городах ЮБК, в частности в Ялте и Алуште", – рассказал Чубаров в программе "Итоги" на ObozTV.

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По его словам, надежды крымчан на дожди и снег в осенне-зимний период не оправдались. Водохранилища на оккупированном Россией полуострове совсем обмелели.

При этом Чубаров подчеркнул, что в Крыму нет никакой "гуманитарной катастрофы".

"Чтобы обеспечивать людей, воды в Крыму достаточно. В Крыму не хватает источников воды для хозяйственной деятельности, не хватает для военных объектов… Чтобы никто нас не пытался заставить подавать воду, мол, "там гуманитарная катастрофа". Никакой гуманитарной катастрофы в Крыму с точки зрения обеспечения водой – нет!" – пояснил он.

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Глава Междлиса также напомнил, что в соответствии с международным правом полную ответственность за все проблемы на оккупированной территории несет страна-оккупант.

"Вот пусть россияне и несут ответственность", – подытожил Чубаров.

По данным "Крым SOS", Аянское водохранилище в Крыму заполнено лишь на треть

По данным "Крым SOS", Аянское водохранилище в Крыму заполнено лишь на треть

twitter.com/KRYMSOS

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Аннексия Крыма Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Рефат Чубаров
Место
Украина Симферополь
Теги
Крым без воды Крымский канал Новости Крыма
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залупутин Залупутин
залупутин Залупутин
пусть берут из канализации
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Мил Мил
Мил Мил
Воды валом. Чёрное море большое. Пусть пьют всем хватит
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
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