В Ялте еще хуже, чем в Симферополе: Чубаров рассказал о запасах воды в Крыму

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что ситуация с водой в аннексированном Крыму даже хуже, чем пишут российские СМИ.
"До 100 дней запас воды в Симферополе. Еще хуже ситуация в городах ЮБК, в частности в Ялте и Алуште", – рассказал Чубаров в программе "Итоги" на ObozTV.
По его словам, надежды крымчан на дожди и снег в осенне-зимний период не оправдались. Водохранилища на оккупированном Россией полуострове совсем обмелели.
При этом Чубаров подчеркнул, что в Крыму нет никакой "гуманитарной катастрофы".
"Чтобы обеспечивать людей, воды в Крыму достаточно. В Крыму не хватает источников воды для хозяйственной деятельности, не хватает для военных объектов… Чтобы никто нас не пытался заставить подавать воду, мол, "там гуманитарная катастрофа". Никакой гуманитарной катастрофы в Крыму с точки зрения обеспечения водой – нет!" – пояснил он.
Глава Междлиса также напомнил, что в соответствии с международным правом полную ответственность за все проблемы на оккупированной территории несет страна-оккупант.
"Вот пусть россияне и несут ответственность", – подытожил Чубаров.
По данным "Крым SOS", Аянское водохранилище в Крыму заполнено лишь на треть
twitter.com/KRYMSOS
OBOZREVATEL напоминает:
Украина прекратила поставки днепровской воды на полуостров через Северо-Крымский канал после аннексии Крыма Россией в 2014 году.
Осень 2019 года в Крыму была крайне засушливой. На протяжении четырех месяцев полуостров оставался без дождей.
Во время визита в аннексированный Крым президент России Владимир Путин признал проблему водоснабжения полуострова.
Экс-представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин предположил, что Москва попытается решить эту проблему путем торга с украинским руководством.
Зимой 2020 года народный депутат Украины от "Слуги народа", глава бюджетного комитета Верховной Рады Юрий Аристов озвучил идею зарабатывать, продавая воду в аннексированный Крым.
5 февраля 2020 года российские медиа написали, что запасов воды в оккупированном Симферополе хватит еще на 104 дня. По их данным, с 10 февраля в городе ограничат подачу воды населению. Стало известно, что с 4 февраля в Симферополе уже запрещены автомойки и сауны.
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