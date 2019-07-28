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Запасы на зиму: украинцам дали совет, как сэкономить на продуктах 20-30%

2.6т Читать материал на украинском

В августе в Украине ожидаются минимальные цены на фрукты и овощи.

Этот месяц – лучшее время для консервации и заготовок на зиму, рассказал в эфире ObozTV глава Национального Совета экономического развития Алексей Дорошенко.

Дорошенко посоветовал, по возможности, закладывать некоторые овощи на зимнее хранение.

"Естественно, какие-то овощи будут дорожать. Поэтому, если есть возможность заложить их на зимнее хранение – это вам сэкономит, может, 20-30%", – отметил эксперт.

"Зимой мы снова увидим повышение цены. Я надеюсь, что оно не будет таким сумасшедшим, как в прошлом году и в начале нынешнего года… Но исключать этого нельзя", – подчеркнул он.

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По словам экономиста, в августе лук или капуста будут стоить в 3-3,5 раза дешевле, чем они стоили на пике своего подорожания в апреле 2019 года.

"Сейчас самый благоприятный период запастись на осень, зиму и весну", – констатировал Дорошенко.

Зимой многие овощи снова подорожают

Зимой многие овощи снова подорожают

mashed.com

Ранее OBOZREVATEL писал о продуктах, которые резко подорожают уже к сентябрю 2019 года. Среди них – гречка, хлеб и алкоголь.

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Темы
Цены на продукты Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Алексей Дорошенко
Место
Украина
Теги
цены продукты
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
А зачем консервировать если можно купить всё в магазине?Не пойму я вас украинцев
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