Запасы на зиму: украинцам дали совет, как сэкономить на продуктах 20-30%

В августе в Украине ожидаются минимальные цены на фрукты и овощи.
Этот месяц – лучшее время для консервации и заготовок на зиму, рассказал в эфире ObozTV глава Национального Совета экономического развития Алексей Дорошенко.
Дорошенко посоветовал, по возможности, закладывать некоторые овощи на зимнее хранение.
"Естественно, какие-то овощи будут дорожать. Поэтому, если есть возможность заложить их на зимнее хранение – это вам сэкономит, может, 20-30%", – отметил эксперт.
"Зимой мы снова увидим повышение цены. Я надеюсь, что оно не будет таким сумасшедшим, как в прошлом году и в начале нынешнего года… Но исключать этого нельзя", – подчеркнул он.
По словам экономиста, в августе лук или капуста будут стоить в 3-3,5 раза дешевле, чем они стоили на пике своего подорожания в апреле 2019 года.
"Сейчас самый благоприятный период запастись на осень, зиму и весну", – констатировал Дорошенко.
Зимой многие овощи снова подорожают
mashed.com
Ранее OBOZREVATEL писал о продуктах, которые резко подорожают уже к сентябрю 2019 года. Среди них – гречка, хлеб и алкоголь.
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