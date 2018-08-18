Турция подыграет? Эксперт оценил шансы Крыма на паромное сообщение

Турция не пойдет на востановление паромного сообщения с Крымом, если Украина своевременно отреагирует на заявления со стороны оккупантов полуострова.

Как написал в своем блоге на OBOZREVATEL эксперт по международным и правовым вопросам Андрей Бузаров, поскольку окончательное решение Анкара еще не приняла, то роль сыграют два фактора.

"Я думаю, что здесь многое зависит прежде всего от двух факторов. Во-первых, от Турции – готова ли она подобные действия совершать, рискуя тем, что ее имидж на международной арене может пошатнуться. И второй аспект – это реакция международного сообщества, в том числе активность Украины", - пояснил эксперт.

По его мнению, если Киев привлечет к подобным действиям внимание мировой общественности, примером ООН, то Анкара, скорей всего, не возобновит паромное сообщение с оккупированным полуостровом.

"Если никто не будет реагировать, если Украина будет реагировать пассивно, если международное сообщество будет реагировать пассивно, тогда скорее всего Турция может подобный шаг сделать и соответственно восстановить двустороннее пароходство с Крымом. Теоретически это возможно", - добавил Бузаров.

Он назвал нынешние отношения между Турцией и Западом неоднозначными.

"У Турции и США заметное ухудшение отношений, но это не связано с Крымом, и Донбассом. Это связано с личностными отношениями, с личностными проблемами с Эрдоганом и Путиным. Что касается отношений между Европейским Союзом и Турцией, то Европа явно не хочет сейчас ухудшать отношения с Турцией, они и без того очень неоднозначные", - пояснил эксперт.

В то же время он исключил возможность того, что ЕС или США введут санкции против Турции, если она все же решит возобновить паромное сообщение с Крымом.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 августа появилась информация, что в Крыму так называемые власти собрались до конца осени восстановить паромное сообщение с Турцией. При этом с октября 2017 года в стране существует запрет на прием кораблей из аннексированного полуострова.