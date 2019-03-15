''Запад может выиграть эту войну'': Пионтковский назвал самую сильную угрозу для Путина

Запад может выиграть войну с кремлевским режимом с помощью санкций, если покажет россиянам, что они нацелены на борьбу с клептократией.

Такое мнение выразил в блоге для "Радио Свобода" российский политолог Андрей Пионтковский. По его словам, сейчас важнейшей задачей Запада относительно его безопасности является не обострение отношений с Россией, а прекращение гибридной войны, навязываемой ему кремлёвским режимом.

"Эта война подпитывается внутри России беспрецедентной кампанией ненависти к Западу, опирающейся на пропагандистские мифы о "вине" Запада и "унижениях" России. Запад может выиграть эту войну (как и предыдущую, холодную) только в умах и сердцах российских граждан. Но для этого Запад должен ясно показать, что противостоит не России и русским, а кремлевской клептократии, унизившей собственный народ. Реальная вина Запада — в том, что он так долго сотрудничал с клептократией, позволяя ей отмывать награбленное. В результате Запад получил и позор соучастия, и гибридную войну", — считает политолог.

По его мнению, на данный момент еще не поздно изменить модель поведения и строго следовать собственному законодательству.

"Арестовать огромные активы клептократов, чтобы передать их законному владельцу — первому посткриминальному правительству России", — заключил Пионтковский.

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2018 года Министерство финансов США представило Конгрессу США "кремлевский доклад", в который внесены 210 имен — 114 крупных чиновников РФ и руководителей государственных российских компаний, а также 96 олигархов.

В апреле США внесли в санкционный список семь российских бизнесменов и 17 высокопоставленных чиновников, а также 14 компаний. В частности, под санкции попали: Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Андрей Скоч, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг и другие.

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