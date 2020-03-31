Заоблачные цены на медмаски в Украине: в АМКУ рассказали, кого накажут

Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета (АМКУ) открыло дело против производителей, поставщиков и аптечных сетей столицы и области из-за значительного подорожания медицинских масок в условиях пандемии коронавируса.

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Об этом сообщил глава отделения Алексей Хмельницкий.

"С начала марта в отделение поступают многочисленные обращения от граждан относительно значительного повышения, в частности розничными сетями аптечных заведений Киева, цен на медицинские одноразовые маски. По состоянию на конец марта 2020 года цены на медицинские одноразовые маски в розничных сетях аптек Киева и области начинаются от 24-30 грн/шт.", – отметил он.

Коронавирус живет на маске 7 дней

По его словам, еще до обнаружения в Украине первых больных COVID-19 в аптеках столицы начали исчезать медицинские одноразовые маски, а затем и другие разновидности масок. С объявлением карантина этот товар исчез с полок вообще или же продавался по ценам, которые более чем в 10 раз превышали цены в начале марта.

Как говорит Хмельницкий, такой скачок цен во всех сетях содержит признаки антиконкурентных согласованных действий, в связи с чем против ряда производителей, поставщиков и аптечных сетей Киева и области открыто дело.

В случае установления фактов нарушения законодательства о защите экономической конкуренции органами АМКУ могут наложить штрафы в размере до 10% дохода компании за предыдущий год.

Как сообщал OBOZREVATEL, на коронавирусе в Украине зарабатывают мошенники: маски взлетели в цене и пропали из аптек. Нехватка масок наблюдается в стране уже около месяца, кое-где еще можно найти товар в наличии, но в основном ситуация плачевная.

Ранее правительство поручило Антимонопольному комитету проверить цены на средства индивидуальной защиты в Украине на фоне вспышки коронавирусной инфекции.

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