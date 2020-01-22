"Занимают у пенсионеров": блогер рассказал о задержках зарплат в "ДНР"

Несмотря на обещания оккупационных "властей ДНР" погасить задолженность по зарплате, людям до сих пор не погасили долги еще за ноябрь.

Об этом пишет в своем блоге на OBOZREVATEL донецкий блогер Макс Баринов. По его словам, люди жалуются, что "жить не на что, им приходится занимать, чтобы протянуть до конца месяца". При этом, зарплаты на таких производствах в "ДНР" абсолютно несопоставимы с украинскими и, тем более, российскими.

"В конце прошлого года говорили, что все долги по зарплатам выплачены и задержек больше не будет. Но на самом деле выплатили 70% за ноябрь, остальное отдать даже не обещают. Люди жалуются, что "жить не на что, приходится занимать у работающих пенсионеров, чтобы протянуть до конца месяца". При этом их зарплаты несопоставимы с украинскими и, тем более, российскими. Например, сварщики в "ДНР" получают около 12 тысяч рублей (4 тыс 700 грн. – ред), а в Мариуполе – вдвое больше. О повышении зарплат не идет даже и речи", – подчеркнул блогер.

Предприятия в "ДНР" etcetera.media

По его словам, молодежь и специалисты среднего возраста планируют дождаться весны и уехать на заработки. Говорят, перспектив в "ДНР" нет уже никаких.

"Алчевский меткомбинат, например, за прошедшую неделю производил 5 тысяч тонн металла в сутки. Почти все металлургические и химические препдриятия под руководством ВнешТоргСервиса работают на 20% мощности. Но "власть" и дальше дает обещания, которые не в силах выполнить", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам одного из донецких блогеров, главарь "ДНР" Денис Пушилин не будет повышать зарплаты до уровня российского города Ростов-на-Дону, как было обещано населению в прошлом году.

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