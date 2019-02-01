Замешан Янукович: террорист сделал шокирующее признание о бизнесе в "ДНР"

На подконтрольной группировке "ДНР" территории наблюдается передел предприятий между несколькими центрами силы.

Как заявил основатель батальона боевиков "Восток" и бывший секретарь совбеза "ДНР" Александр Ходаковский, это произошло после "выборов" главы "ДНР" в ноябре 2018 года и появления "премьер-министра" Александра Ананченко, передают "Новости Донбасса".

"Я вам говорил, что целесообразно в рамках "Внешторгсервиса" объединить весь экономический ресурс, но мы получили ситуацию обратную", — отметил террорист.

По его словам, некоторые предприятия действительно передали компании "Внешторгсервис", которой по факту управляет сбежавший в Россию украинский олигарх Сергей Курченко. При этом некоторые активы передали людям сына экс-президента Украины Виктора Януковича Александру.

По словам Ходаковского, Янукович укрепил влияние на подконтрольной "ДНР" территории. Он подчеркнул, что люди его сына управляли и продолжают управлять Старобешевской ТЭС.

Он подчеркнул, что такая "диверсификация рисков" усложнила ситуацию, так как сложно "найти крайнего и ответственного".

Александр Ходаковский Без Табу

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее блогер Денис Казанский заявил, что в Донецке за все время оккупации террористы "ДНР" разрушили инфраструктуру, промышленность и привели к загниванию экономики города.

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