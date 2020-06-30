Заменить всех: Зеленский решил создать новый орган расследований

Президент Владимир Зеленский решил заменить все правоохранительные подразделения, которые занимаются расследованием экономических преступлений, на единый орган финансовых расследований.

Об этом сообщил глава исполкома Нацсовета реформ Михеил Саакашвили во время брифинга во вторник, 30 июня, передает "Интерфакс-Украина".

"Главным врагом экономического прогресса Украины является правоохранительная система – СБУ, налоговая полиция, те подразделения, которые раньше работали в Генеральной прокуратуре. Четкое твердое решение президента привести их в один орган – это должен быть один маленький орган финансовых расследований", – рассказал Саакашвили.

Он отметил, что сейчас в Украине насчитывается 2,5 миллиона открытых налоговых производств.

"Все остальные экономические органы убрать и дать возможность бизнесу нормально развиваться без этого постоянного налогового террора", – заявил Саакашвили.

Михеил Саакашвили. Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский накануне провел первое заседание Нацсовета реформ при участии Кабмина и Рады. Президент поставил задачу "построить Украину, в которой хочется жить". По его словам, украинцы должны ощущать реформы на себе, имея в виду финансовую составляющую.