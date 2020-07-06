Зама Смолия решили уволить из НБУ – решение Совета

Совет Нацбанка отказался утвердить на повторный срок заместителя главы центробанка Олега Чурия. Его на эту должность выдвигал уволенный глава НБУ Яков Смолий.

Об этом по итогам заседания 6 июля сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин в Facebook. Пятилетний срок пребывания Олега Чурия в должности заместителя главы НБУ истечет 10 июля.

"Совет воздержался от назначения Чурия на должность заместителя главы НБУ", – написал он.

Данилишин отметил, что замглавы НБУ, срок полномочий которого истек, занимает должность до вступления в нее нового замглавы.

"Совет и в дальнейшем настроен на конструктивное сотрудничество с правлением НБУ", – написал он.

Совет НБУ не утвердил Чурия на должности замглавы НБУ Facebook Богдана Данилишина

Член Совета НБУ Виктор Козюк агентству "Интерфакс-Украина" добавил, что он голосовал в поддержку Чурия, но его голос, вероятно, не был учтен.

"На самом деле ситуация получилась очень интересной. Поскольку я был по скайпу, и была плохая связь, я даже не сразу понял, какие результаты голосования. Вышло так, что я поднял руку "за", но мне кажется, что это не было увидено и не было зафиксировано", – сказал Козюк.

Он добавил, что насколько он понял, все остальные члены Совета воздержались.

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