Зама Смолия решили уволить из НБУ – решение Совета
Совет НБУ не утвердил Олега Чурия на должности. Фото: коллаж Обозревателя
Совет Нацбанка отказался утвердить на повторный срок заместителя главы центробанка Олега Чурия. Его на эту должность выдвигал уволенный глава НБУ Яков Смолий.
Об этом по итогам заседания 6 июля сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин в Facebook. Пятилетний срок пребывания Олега Чурия в должности заместителя главы НБУ истечет 10 июля.
"Совет воздержался от назначения Чурия на должность заместителя главы НБУ", – написал он.
Данилишин отметил, что замглавы НБУ, срок полномочий которого истек, занимает должность до вступления в нее нового замглавы.
"Совет и в дальнейшем настроен на конструктивное сотрудничество с правлением НБУ", – написал он.
Совет НБУ не утвердил Чурия на должности замглавы НБУ Facebook Богдана Данилишина
Член Совета НБУ Виктор Козюк агентству "Интерфакс-Украина" добавил, что он голосовал в поддержку Чурия, но его голос, вероятно, не был учтен.
"На самом деле ситуация получилась очень интересной. Поскольку я был по скайпу, и была плохая связь, я даже не сразу понял, какие результаты голосования. Вышло так, что я поднял руку "за", но мне кажется, что это не было увидено и не было зафиксировано", – сказал Козюк.
Он добавил, что насколько он понял, все остальные члены Совета воздержались.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Смолий 1 июля подал в отставку, написав заявление "по собственному желанию". Он заявил, что в течение длительного времени на регулятора осуществляется "систематическое политическое давление".
Со своей стороны в НБУ заявили, что уважают решение Якова Смолия об отставке с поста главы регулятора и разделяют его предостережение о "политическом давлении".
Член Совета НБУ Виталий Шапран заявил, что не чувствует политического давления на центробанк, а заявление его главы об отставке считает эмоциональным.
В МВФ заявили, что независимость НБУ находится в центре программы, которую поддерживает фонд, и эта независимость должна быть обеспечена и преемником главы правления Нацбанка.
Впоследствии Зеленский внес в Верховную Раду постановление об увольнении Смолия.
Вероятно, Смолий написал заявление об отставке после напряженного разговора с президентом Владимиром Зеленским, с которым у него был конфликт
Верховная Рада в пятницу, 3 июля, отправила в отставку главу Национального банка Украины Якова Смолия.
Временно обязанности главы НБУ будет исполнять первый заместитель руководителя центробанка Екатерина Рожкова.