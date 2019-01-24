Закупки не только у России: Меркель рассказала о судьбе газового рынка в Европе

Германия продолжит закупать газ у Российской Федерации, однако также будет диверсифицировать поставки топлива.

"Природный газ будет играть все большую роль на протяжении нескольких десятилетий", – сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Reuters.

При этом, по ее словам, спор о том, откуда поступает газ, несколько преувеличен. Таким образом, канцлер отреагировала на критику США по новому газопроводу "Северный поток-2", с помощью которого Россия планирует поставлять газ в Европу в обход Украины.

Новости Германия неожиданно изменила тактику по газопроводу в обход Украины

"С одной стороны, мы будем продолжать получать природный газ из России, это совершенно ясно. Но, конечно, мы также хотим диверсификации", – добавила Меркель.

Канцлер акцентировала внимание на том, что Германия не идет к еще большей зависимости от российского газа.

"Именно поэтому мы собираемся получать сжиженный природный газ, возможно, даже из США и из других источников. Мы развиваем инфраструктуру по всем направлениям", – резюмировала Меркель.

Ангела Меркель

Напомним, что ранее посол США в Германии Ричард Гренелл пригрозил немецким фирмам санкциями из-за строительства "Северного потока-2". По его словам, США выступают против этого проекта, поскольку он несет серьезные геополитические последствия для европейских союзников и партнеров американцев.

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

​Как сообщал OBOZREVATEL:

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину. Он подчеркнул, что РФ на трехсторонних газовых переговорах об условиях транзита и импорта газа после 2019 года будет тянуть время до завершения президентских и парламентских выборов в Украине, и при отсутствии новых договоров может прекратить транзит в начале 2020 года.

"Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".

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