Законопроекты готовы: в Украине анонсировали новый удар по горе-отцам

Министерство юстиции Украины подготовило новый пакет законопроектов, которые предлагают усилить наказания для лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов.

Как сообщил на брифинге министр юстиции Павел Петренко, в четверг, 19 апреля, в Раду будет подан данный пакет законопроектов, который называется "Чужих детей не бывает. Часть 2".

"Не платить алименты должно быть максимально невыгодно. После принятия наших предложений размер алиментов будет увеличиваться автоматически, в зависимости от срока неуплаты. Не платите 1 год - заплати дополнительно 20% от суммы задолженности. Не платите 2 года - сумма дополнительной уплаты достигнет 30%. Не платите 3 года - сумма долга автоматически увеличивается на 50%", - рассказал Петренко.

Министр отметил, что эти средства будут направляться не в бюджет, а сразу на счет ребенка.

Также должников хотят не допускать к руководящим должностям на государственной службе и к участию в выборах. Их средства будут подвергаться автоматическому аресту с момента возникновения долга, чтобы они не смогли скрыть деньги на счетах у родственников.

Кроме того, будет введена в действие еще одна большая новация по примеру ЕС. Как пояснил Петренко, если должник по алиментам уклоняется от общественно-полезных работ, его будет ждать уголовная ответственность с тюремным сроком до 2 лет.

Как сообщал "Обозреватель", недавно премьер-министр Украины Владимир Гройсман похвастался тем, как идет борьба с горе-отцами после принятия закона об алиментах, который вступил в силу 6 февраля нынешнего года.