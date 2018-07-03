Авто на еврономерах: стало известно, во сколько обойдется растаможка в Украине

В Украине некоторые владельцы автомобилей на еврономерах вынуждены будут платить огромные суммы за их легализацию.

Как сказано в сюжете программы "Гроші", к такому их обяжет Верховная Рада, если примет новый законопроект председателя налогового комитета Нины Южаниной.

Основная норма документа предусматривает вывоз автомобиля с европейской регистрацией за границу, чтобы потом ввезти его через украинскую таможню и осуществить необходимые платежи.

"Александр пригнал старенький Hyundai Sonata из Литвы. Если покупать такой же на украинском рынке официально - заплатишь до $8 тыс. Такое же авто на еврономерах втрое дешевле - $2,7 тыс. Экономия существенная - ее залогом является неуплата таможенных платежей. Все эти авто пересекают границу в режиме транзит, или временного ввоза", - поясняют журналисты.

В Украине уже находится более 2 млн автомобилей на европейских номерах и более 5 тыс. владельцев таких авто.

"Эти машины в ужасном техническом состоянии, резина не по сезону. Владельцы - нигде не зарегистрированы, автомобили ни за кем не привязаны… Есть много случаев, когда владелец сразу же после ДТП бросается бежать и если его не поймать сразу, то потом сложно доказать его причастие к аварии", - пояснил член правления Союза автомобилистов Украины Петр Козак.

По словам самой Южаниной, подсчитав размер налоговых платежей граждане будут заинтересованы покупать более новые автомобили из Европы.

Отмечается, что согласно новым правилам легализация купленного в Европе Hyundai Sonata обойдется примерно в $3 тыс.

По словам автолюбителя Александра, у более старших машин выходят совсем космические суммы – от 4 тыс. евро. Фактически, растаможка будет стоить дороже самой машины.

Александр отметил, что если новый законопроект об автомобилях на еврономерах примут, то дешевле будет покупать авто в Украине, поскольку суммы налоговых платежей будут очень высокими.

Но есть и те, которым новый законопроект позволит относительно недорого легализировать свои автомобили. В первую очередь это касается владельцев относительно новых машин.

"Например, Виктория владеет элитным BMW в VIP комплектации. В Литве она за него заплатила $21 тыс. В Украине же такой автомобиль был бы ей не по карману – раза в два дороже. Если закон таки примут, ей придется отдать за растаможку автомобиля около $4 тыс." - сказано в сюжете.

Впрочем, эксперты называют подход законодателей к растаможке с учетом возраста автомобиля не совсем рациональным.

Поскольку те, кто пригнал авто за свои последние деньги должны будут уплатить за растаможку больше стоимости самой машины, то вряд ли они заплатят в бюджет такие суммы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что изменение законодательства позволит усилить контроль над ввозом в Украину авто с еврономерами.