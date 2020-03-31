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31 марта • обновлено в 23:22
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Законопроект о банках Рада проголосует во втором чтении в апреле

1.7т
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Верховная Рада может рассмотреть законопроект о регулировании банковской деятельности во втором чтении в конце следующей недели.

Об этом в эфире радио "НВ" заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает "Интерфакс-Украина". По его словам, количество поправок к документу может быть таким же, как и к законопроекту о рынке земли.

Может быть вторая "земля": озвучены сроки голосования в Раде законопроекта о банках

Даниил Гетманцев/Facebook

"До вечера понедельника у нас есть срок для подачи поправок, предложений, и после этого будет сформирована таблица. Нам обещают большое количество поправок, безусловно. Это может быть вторая "земля"... Соответственно, это может состояться в конце следующей недели", – пояснил Гетманцев.

Он уточнил, что для голосования придется созывать внеочередное заседание Рады.

Как сообщал OBOZREVATEL, монобольшинство Верховной Рады 31 марта поддержало в целом запуск рынка земли в Украине. Законопроект поддержали по требованию МВФ и после настоятельной просьбы президента Владимира Зеленского.

В документ было внесено более 4 тысяч поправок, которые парламентарии рассматривали до поздней ночи.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Банковская система
Персона
Даниил Гетманцев
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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