Законопроект о банках притормозил транш МВФ: в Раде уточнили, когда Украина получит деньги
Украина сможет получить транш от МВФ в течение трех недель после окончательного принятия законопроекта о банках.
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, добавив, что такие прогнозы основываются "на переговорной позиции с кредитором".
Он также заверил, что у Международного валютного фонда и Всемирного банка нет претензии к Украине. "Я уверен на 200%: после того, как мы проголосуем законопроект о банках, в течение 3 недель получим транш", - подчеркнул депутат.
Он добавил, что на конец мая приходится наибольший платеж по внешним долгам, поэтому до сих пор важно получить транш от МВФ.
Как писал OBOZREVATEL:
7 апреля Верховная Рада приняла в первом чтении так называемый антиколомойский законопроект, который делает невозможным возвращение банка или миллиардные компенсации за ПриватБанк бывшим собственникам.
Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что на рассмотрение 16335 правок в закон о ПриватБанке потребуется около года.
В понедельник, 13 апреля, в 14:00 Рада соберется на внеочередное заседание, на котором, возможно, начнется рассмотрение закона о банках во втором чтении.
Рассмотрение 16 тыс. правок к принятому в первом чтении законопроекту о ПриватБанке будет происходить за 119 статьей регламента Верховной Рады, позволяющей голосовать правки целыми разделами.