Законопроект о банках притормозил транш МВФ: в Раде уточнили, когда Украина получит деньги

Украина сможет получить транш от МВФ в течение трех недель после окончательного принятия законопроекта о банках.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, добавив, что такие прогнозы основываются "на переговорной позиции с кредитором".

Давид Арахамия censor.net.ua

Он также заверил, что у Международного валютного фонда и Всемирного банка нет претензии к Украине. "Я уверен на 200%: после того, как мы проголосуем законопроект о банках, в течение 3 недель получим транш", - подчеркнул депутат.

Он добавил, что на конец мая приходится наибольший платеж по внешним долгам, поэтому до сих пор важно получить транш от МВФ.

Как писал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал