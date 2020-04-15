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15 апреля • обновлено в 10:01
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Законопроект о банках притормозил транш МВФ: в Раде уточнили, когда Украина получит деньги

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Украина сможет получить транш от МВФ в течение трех недель после окончательного принятия законопроекта о банках.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, добавив, что такие прогнозы основываются "на переговорной позиции с кредитором".

Давид Арахамия

Давид Арахамия

censor.net.ua

Он также заверил, что у Международного валютного фонда и Всемирного банка нет претензии к Украине. "Я уверен на 200%: после того, как мы проголосуем законопроект о банках, в течение 3 недель получим транш", - подчеркнул депутат.

Он добавил, что на конец мая приходится наибольший платеж по внешним долгам, поэтому до сих пор важно получить транш от МВФ.

Как писал OBOZREVATEL:

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Тема
транш МВФ
Персона
Давид Арахамия
Место
Украина
Тег
МВФ
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