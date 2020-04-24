Законопроект о банках: нардепы решили обсудить детали с МВФ

Экономика 12:14, 24.04.2020

Председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (фракция "Слуга народа") пригласил представителей Международного валютного фонда присоединиться к обсуждению законопроекта о банках.

Об этом он написал в соответствующем письме, сообщается на сайте Верховной Рады Украины.

"В начале заседания председатель комитета Даниил Гетманцев проинформировал, что по инициативе членов комитета подписал письмо к МВФ с приглашением его представителей приобщиться к обсуждению законопроекта", - сказано в сообщении.

Сотрудничество с МВФ

30 марта Рада поддержала в первом чтении так называемый проект закона о законопроект№2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

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